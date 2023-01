Cleopatra Stratan și Edward Sanda, momente grele. Cei doi au stat separați timp de jumătate de an: „Am considerat acest obstacol un test în relația noastră”

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani de zile. Cei doi tineri se iubesc foarte mult și împart aceeași pasiune, muzica. În urmă cu ceva timp, aceștia s-au căsătorit, iar acum par mai fericiți ca niciodată, însă înainte ca totul să fie roz în relația lor, artiștii au

fost nevoiți să treacă și printr-o perioadă mai puțin frumoasă.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au stat despărțiți timp de jumătate de an

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost nevoiți să treacă prin momente grele de-a lungu relației lor. Cel mai greu le-a fost atunci când au stat despărțiți timp de jumătate de an fără să aibă posibilitatea de a se vedea din cauza pandemiei cu care s-a confruntat România. Artista a mărturisit că nu prea a avut parte de momente dificile, iar ea a considerat acea perioadă un test în relația lor și o oportunitate de a se cunoaște mult mai bine de la distanță.

„Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învață ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pademiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic. Zic greu pentru nici unul din noi nu știam cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță”, a declarat fiica lui Pavel Stratan, potrivit Unica.

Cei doi artiști își doresc să devină părinți

În urmă cu un an, Cleopatra Stratan și Edward Sanda își uneau destinele în fața lui Dumnezeu, iar acum, cei doi vor să treacă la un alt nivel în relația lor. Tinerii se consideră destul de maturi și pregătiți pentru a-și dori mai mult de la viață, mai exact să devină părinți. Aceștia au mărturisit că și-ar dori ca primul lor copil să fie fetiță.

,, Da. Și dacă o da Domnul, facem și noi o păpușă. Ne dorim. Eu vreau să fie păpușă. Da (n.r. fetiță). Acum, ce o să iasă”, a spus Edward Sanda, potrivit Ego.ro.