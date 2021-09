Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pregătiți să aibă un copil? "Părinții ne susțin"

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Tinerii au ajuns recent în fața altarului, după o relație îndelungată și radiază de fericire de când și-au jurat iubire veșnică.

Cu toate acestea, artiștii nu se grăbesc să ducă relația la nivelul următor și să devină prea curând părinți.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, primele declarații după ce au devenit soț și soție

Cleopatra Stratn și soțul ei s-au bucurat de o nuntă atipică, care nu a respectat întocmai obiceiurile întâlnite în cadrul unui astfel de eveniment.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda[Sursa foto: Instagram]

Proaspeții însurăței au povestit că totul a fost exact așa cum au visat și au petrecut într-un cadru restrâns, alături de familie și apropiați: "A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan.", a declarat Cleopatra Stratan, într-o apariție la o emisiune tv.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda[Sursa foto: Instagram]

Cleopatra și Edward, pregătiți să devină părinți?

Chiar dacă s-au îndrăgostit iremediabil și au ales să facă pasul cel mare la vârste destul de fragede, Cleopatra Stratan și partenerul ei au recunoscut că nu sunt încă pregătiți să devină părinți.

Cei doi artiști au dezvăluit că au toată sutinerea familiilor în privința acestui lucru, însă nu se grăbesc și așteaptă să vină totul de la sine: "A fost diferită, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât. Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%. Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur.", a mărturisit Edward Sanda, în cadrul aceleiași emisiuni.

"Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit, când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil.", a completat Cleopatra Stratan, proaspăta soție a solistului.