Cleopatra Stratan și Edward Sanda, surprinși în ipostaze tandre! Au făcut totul public

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Cei doi îndrăgostiți trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar de când artista a primit inelul de logodnă parcă iubirea este mai mare între aceștia.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, ipostaze tandre în dormitor

De cele mai multe ori, cei doi cântăreți se postează în tot felul de ipostaze, unele mai amuzante, altele mai tandre. Însă, un lucru este cert, faptul că Edward și Cleopatra se iubesc extrem de mult și sunt de nedespărțit. De curând, artistul a postat o fotografie din dormitor. Ca de fiecare dată, fanii au reacționat imediat și au apreciat foarte tare fotografia îndrăgostiților.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda[Sursa foto: Instagram]

Extrem de îndrăgostită, fiica lui Pavel Stratan vorbea în trecut despre ceea ce a atras-o cel mai mult la partenerul ei de viață.

Se pare că Edward a reușit să o cucerească cu modul în care se uita ea, dar și faptul că este genul de bărbat care o face să strălucească. Ba chiar mai mult, despre iubitul ei, Cleopatra susținea faptul că vrea să fie primul și ultimul din viața ei.

”Edward m-a cucerit cu modul în care se uita la mine. Mă face să mă simt artistă, e genul de bărbat care te face să strălucești. Vreau să fie primul și ultimul iubit din viața mea. În pandemie am fost despărțiți, însă vorbeam zilnic la telefon, până la 2-3 dimineața", a povestit Cleopatra Stratan.

Edward Sanda, declarații sincere despre relația cu Cleopatra Stratan

Edward Sanda a mărturisit că între el și frumoasa artistă a fost dragoste la prima vedere. Totodată, artistul a susținut că tatăl Cleopatrei Stratat a jucat un rol foarte important în relația lor.

„Noi ne-am întâlnit cu mult timp în urmă la Caracal. Și cu trei ani în urmă, când ea a venit aici, după șase ani de la acel eveniment, eu nu am mai recunoscut-o.Eu o știam mică. Am avut un șoc frumos. Atunci s-a aprins marea flacăra care nu se va stinge niciodată. A fost dragoste la prima vedere. Noi eram bine înainte de a fi împreună, noi semănân foarte tare sufletește și nu are cum să nu fie bine.

Ea mi-a zis că tatăl ei a simțit că noi vom fi împreună cu un an în urmă ca noi să formăm un cuplu. Fiecare vis de-al ei obișnuia să și-l scrie pe o foaie. A scris pe plan profesional până a ajuns la mine și a zis că: eu o să fiu cu Edward Sanda

Am rămas mut de uimire când am aflat, nu am mai știut ce să zic”, a declarat Edward Sanda.