Clipe cumplite pentru o familie din Argeș! Fiul lor, în vârstă de doar un an și câteva luni, a pierit: „Te iartă mama că te-ai făcut îngeraș, dar nu poate să treacă peste”

Un copil este un dar și o binecuvântare pentru acele cupluri care își doresc să fie părinți. După nașterea unui micuț, anumite familii simt că au devenit întregi și că acum pot trece peste orice încercare le aruncă viața în cale.

Iată însă că sunt anumite clipe care pur și simplu îngenunchează un părinte, nefiind nimic mai cumplit decât durerea unei mame sau a unui tată care este nevoit să-și îngroape copilul.

„Puiul mamei iubit, mi-ai rupt inima în două”

Don tineri părinți din Argeș sunt îngenuncheați de durere după ce fiul lor s-a stins fulgerător din viață. Cel mic avea doar un an și câteva luni când a plecat pe lumea cealaltă.

Alexandra și Claudiu și-au dorit și și-au iubit enorm copilașul, așa că moartea acestuia a venit peste ei ca o durere insuportabilă, prin care se chinuie cu greu să răzbată.

După vestea cutremurătoare pe care au primit-o, cuplul a postat mai multe mesaje dramatice pe paginile lor de pe Facebook.

De departe, cel mai dureros este mesajul mamei, care nu se aștepta niciodată că o să aibă atât de puțin timp împreună cu fiul său mult iubit.

„Puiul mamei iubit, mi-ai rupt inima în două, îți mulțumesc că mi-ai arătat ce înseamnă iubirea pură, ce înseamnă să pui pe primul loc prioritățile puiuțului. Te iert mami, te iartă mama că te-ai făcut îngeraș, dar nu poate mama ta să treacă peste, să ascundă durerea. Te iubesc mami! Îți spuneam în fiecare seară când te puneam la nani, nu te lua somnul dacă nu ne iubeam și răsfățam puțin, îl sunam toată ziua sa îl vezi pe tati, ca îl iubeai tare, tare și îl strigai toată ziua. De câteva ore simt ca mor, de câteva ore tu nu mai ești lângă mine, și nici nu o să mai fii vreodată. Drum lin spre îngeri îngerul meu, te iubim și te vom iubi toată viata noastră, ești și rămâi primul nostru copil și o să ai întotdeauna un loc special în viata noastră. Să te odihnească Dumnezeu copilul nostru până mami și tati vor veni la tine și vom fi iar aceeași familie frumoasă cum am fost pana acum câteva ore. Să mă ierți copilul meu dacă vreodată ți am greșit cu ceva, să mă ierți mami, te iubesc mai presus de orice”, a scris Alexandra pe platforma de socializare.

Și tatăl micuțului a împărtășit câteva cuvinte cu prietenii săi virtuali.

„Nu te voi uita niciodată, te iubesc enorm, o să vin sa am grija de tine, teticu meu frumos, îngerașul meu”, a scris și Claudiu.

„Ai lăsat în urma ta numai durere și tristețe, suflețelul nostru!”

Nici apropiații familiei nu au putut să rămână indiferenți la vestea tragică. Aceștia au lăsat o mulțime de comentarii la postarea mamei, plină de durere.

„Finuțul nostru frumos si bun, Dumnezeu te-a vrut acolo sus la el in echipa îngerașilor lui, dar noi nu te vom uita niciodată! Ai lăsat in urma ta numai durere si tristețe suflețelul nostru! Drum lin către cer! Te vom iubi până la ultima suflare”, „Drum lin spre cer îngeraș mic! Condoleanțe”, „Condoleanțe și multa putere sa poți trece peste”, „Nu am cuvinte.....drum lin către cer pui mic!”, „Condoleanțe. Este strigător la cer la ce s-a întâmplat, Dumnezeu sa-l odihnească in pace lângă îngeri lui!”, „Nu îmi pot imagina ce este in sufletul vostru acuma după aceasta pierdere uriașă si nu cred ca nimeni poate să înțeleagă durerea voastră de părinți. Drum lin spre îngeri suflet frumos si ai grija de părinți tăi de acolo de sus! Condoleanțe”, „Odihnește-te în pace îngeraș scump”, „Doamne îngerașul meu te-am iubit prea mult si te iubesc mereu ești in sufletul nostru”, sunt doar câteva din mesajele postate de apropiați.