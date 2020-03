Antonia rămâne una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Solista a dat încă un exemplu despre modul în care trebuie să se comporte un om, fie vedetă sau nu.

Invitată de Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu în cadrul emisiunii pe care ei o moderează, Antonia s-a spovedit și a oferit detalii despre o latură neștiută a vieții sale.

Antonia a dezvăluit că nu de puține ori a descoperit că i-au fost folosite pozele de femei și bărbați care încercau să profite de alte persoane, pe care le-au convins să le trimită bani. Unii dintre cei păcăliți au aflat la un moment dat adevărul și i-au scris Antoniei, căreia i-au mărturisit că s-au îndrăgostit de fotografiile ei.

“Am primit mesaje de la bărbați care îmi spuneau: «Mi-ai rupt inima!» și: «De ce nu mai vorbețti cu mine?». Și după aceea le spun, eu chiar le răspund, pentru că mi se pare trist rău și după aceea… Sunt unii care au spus: «Să știi că eu acum am descoperit că tu nu ești Hayley, ești Antonia și ești cântăreață. Este foarte ciudat pentru mine, dar este foarte trist că m-am îndrăgostit de fata aia care avea pozele tale și… sunt terminat».

Antonia intră în dialog cu ei

Antonia nu a rămas impasibilă în fața problemelor pe care fanii ei le au și i-a consiliat, chiar dacă printre cei afectați de situație este și ea. „Deci, mereu le pun aceeași întrebare: «Cum în 2020 și în 2000 – am mai primit în alți ani – mai credeți doar în poze? Nu faceți Facetime? Sau Skype sau ceva… nu știu». Și îmi spun: «Ba da, dar nu știu cum face…», face așa (n.r.: arată doar un ochi). Sunt foarte fraieriți, doar se iau după poze”, a mai precizat solista.

Cum a decurs dialogul între Antonia și un polițist

“S-au întâmplat chestii ciudate! M-a sunat și de la Poliție o dată… să mă întrebe dacă mă simt în pericol și zic: «De ce?». A fost o situație cu un bărbat, tot așa, din nu știu ce țară, era obsedat și era una care poate era chiar bărbat, dar îl fraierea să-i trimită bani, era prost rău de tot. Avea o istorie, vorbeau de șase luni. Falsifica poza mea și a Mayei, a fetiței mele. Trimitea pașaportul… Nu știu, niște dubioșenii… și el se ducea la Poliție și zicea: «Trebuie să o salvăm pe Antonia», spunea că eu mă prefac că sunt Antonia, că ea este Antonia. Nu, sunt bolnavi!

Și că sunt sechestrată în Africa. A trimis poză cu o fetiță mică, internată într-un spital și a zis că e Maya. Nu vrei să știi… e o poveste întreagă”, a povestit Antonia în cadrul ediției de astăzi a emisiunii “Râzi cu Rusu și Andrei”.

Ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni

În urmă cu doar câteva săptămâni, Antonia a fost contactă de o femeie din Marea Britanie, care i-a spus că fostul ei soț a mințit-o că are copii cu celebra româncă. Mai mult, individul i-a zis fostei soții că Akim și Dominic sunt, de fapt, băieții lui cu îndrăgita artistă.

“Mai era una din Londra, care mi-a trimis acum, de curând: «Eu am crezut tot timpul, să știi că te-am urât timp de un an, pentru că am crezut că ești cu fostul meu soț». A zis că a folosit pozele lui Dominic și ale lui Akim și a zis că are copii cu mine ăla. Și am zis: «Nu înțeleg, tu nu ți-ai dat seama? Tu chiar ai crezut că acei copii sunt ai lui? Nu știu seamănă copiii mei cu…». «Păi, da, că uite asta e poza lui». Și, într-adevăr, era unu cu ochi albaștri și nu, povești din astea, drame…

Nu că le dau atenție, mie îmi pare rău de oamenii ăia care sunt afectați și vreau să le spun adevărul. Băi, deci îmi trimit mesaje lungi de câteva rânduri bune… Da, bărbații ăia, da (n.r.: nu au un IQ prea mare unii dintre bărbații care i-au scris după ce au fost păcăliți pe Internet cu poza cântăreței), dar femeia asta chiar era afectată! Stătea într-o casă din-aia, unde au tot felul de programe pentru femeile bătute sau ceva de genul ăsta. Adică era o relație destul de ciudată rău de tot. O chema Vanesa sau ceva de genul acesta (…)”, a mai povestit Antonia.

Chinul prin care a trecut Antonia

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Ei s-au căsătorit în 2011, iar în decembrie 2013, vedeta a băgat actele de divorț. De atunci, speră că va fi o femeie liberă să poarte numele bărbatului iubit: Alex Velea. Desigur, ulterior, cei doi își vor boteza băieții.

Pentru custodia fetei, Antonia și Vincezo Castellano au o dispută care durează de câțiva ani. Ca să se separe legal de tatăl fiicei sale, cântăreața trebuie să primească rezultatele anchetei sociale, demarate în urmă cu mai bine de doi ani de autorităţile italiene, la locuinţa bunicilor paterni ai Mayei, domiciliaţi în Castellammare di Stabia, lângă Napoli. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010.