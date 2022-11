Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea și soțul ei, în miezul nopții! Au avut parte de un șoc când au ajuns acasă: "Trebuie să ne mutăm"

In articol:

Problemele se țin scai de Emily Burghelea! După ce a fost nevoită să amâne petrecerea în cadrul căreia ar fi trebuit să afle sexul bebelușului, ea și soțul ei s-au confruntat cu o nouă situație complicată.

Iată ce li s-a întâmplat în urmă cu o aseară, atunci când au ajuns acasă.

Emily Burghelea s-a trezit cu casa inundată, în miez de noapte

Nici bine nu s-au mutat într-o locuință nouă, că Emily Burghelea și soțul ei au dat deja de probleme. Fosta asistentă TV a avut parte de un șoc când a ajuns acasă și a văzut că bucătăria este inundată: "Am scos trei găleți pline cu apă din bucătărie până acum, după ce ne-a curs apa din tavan, acum avem inundație, și cum strâng o găleată, se umple iar. Am dus-o pe Amedea la părinții lui Andrei și în seara asta trebuie să ne mutăm și noi.

Care erau șansele, după ce ne-a plouat din tavan? Încă mai picură și acum, pentru că noi de două zile dormim în zgomot de ploaie, live. Pică din tavan, prin spot, apa într-o oală pe care noi am pus-o pe mochetă. Astăzi, când am văzut că s-a inundat bucătăria... Adică ok, curgea pe sus, acum de ce mai curge și pe jos? Vin domnii electricieni, instalatori, toată lumea constată, nu înțeleg ce. Am înțeles că ar fi sifoanele de la pardoseală inundate la bloc, casa are asigurare. Trebuie să vină și cei de la asigurare, să rezolve, să se uite.", a povestit Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Emily și soțul ei au fost la un pas de a se muta din nou

Faptul că și-au găsit casa inundată i-a făcut pe Emily Burghelea și pe soțul ei să ia în calcul o nouă mutare. Cei doi nu au putut, însă, să părăsească locuința, până când nu vor veni muncitorii, să repare totul: "Cert este că nouă ne curge apa în bucătărie și nici nu putem să ne mutăm acum. Vă explic de ce. Parchetul este din lemn masiv. Superb, nu-i așa? Am stat cu apa în bucătărie jumătate de oră, cât am strâns-o, că era efectiv foarte multă, tot se aduna și nu înțelegeam de unde, venea de sub dulap. Parchetul absoarbe, și absoarbe foarte repede.

Deci noi trebuie să stăm acum cu ochii în patru, dacă mai iese de undeva, să vedem repede, să strângem, să nu se umfle parchetul. Se va întâmpla o reparație generală. Practic, se va decoperta tot tavanul. Cel mai probabil, când vor începe reparațiile generale, când vor da tavanul jos ca să refacă, vom putea pleca de acasă. Am înțeles că va dura în jur de o săptămână, zece zile. Dar până atunci va trebui să rămânem aici, să avem situația sub control.", a mai spus Emily Burghelea, pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]