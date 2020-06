In articol:

Un excavator a făcut prăpăd în curtea vilei Mirelei Vaida, acolo unde ea și soțul ei au ridicat o vilă în care s-au mutat anul trecut. ”Stiti voi acel moment cand in tinerete cumperi un teren si faci un gard, pe la maturitate torni fundatia casei si la batranete te muti? cam asa si noi.. avem vreo 5 ani de cand am cumparat un teren in comuna Snagov, ma rog… nu chiar in localitatea Snagov, pe malul lacului, la „bogati”, ci mai la „saraci”, langa padure.”, a postat Mirela Vaida pe blogul ei. (vezi cine e iubitul secret al lui Emily Burghelea)

„Noi, actorii, artistii, ne-am aciuat mai la liniste, mai retrasi, din cauza de liniste pentru nervi, de stari, de inspiratie cred.. Eu, Cosmin Selesi si muulti altii… Artisti, actori, oameni de radio, de teatru, impresari…o nebunie!! Am facut copii si ne-am dus in padure cu ei, sa nu-i mai auzim.. Cel putin eu, nu stiu restul… Dar nu asta voiam sa va spun.. Ci ca, in sfarsit, dupa muulte probleme legate de muncitori, meseriasi, romanasi mai seriosi si mai putin seriosi, mai muncitori si mai putin, am reusit sa ne mutam.. In fine, mai mult fortat decat de placere, ca nu ne mai rabda nici casa in care stam… nici vecinii, nici nimic…”, a continuat Vaida.

Un excavator a făcut prăpăd în curtea vilei Mirelei Vaida: "Am rămas fără copăcei și fără burlan"

„E ciudat, totusi, sa te muti in casa noua cand burlanul de la acoperisul ala nou si foarte scump a fost indoit de excavatorul care a sapat fosa asta-toamna… dupa ce acelasi excavator mi-a rupt copaceii si arbustii perimetrali.. ca cica nu avea loc de manevre.. In vreo 400 mp nu a gasit loc de manevre.. asa ca am ramas fara copacei si fara burlan.. iar baiatul cu acoperisul nu e de gasit. A plecat in Germania.. Misto! Deci ne-am mutat la casa noua.. Casa mare, 5 camere, spatioasa, luminoasa, teren muult, sa alerge iezii, manzii si copiii.. Padurea e imediat langa noi, adica ne pica in curte, vedem caprioarele dimineata si porcii mistreti. Mai vedem si serpisori, fluturasi si albine, ca deh.. am vrut langa padure…E o liniste totala.. dar si prea multa liniste dauneaza ca eu sunt bolnava daca nu ma aud si… ma cam aud!! Imi zic vecinii ca, de cand m-am mutat, le-am distrus ecosistemul si linistea.. Padurea are ecou si propaga sunetul vocii mele in tot cartierul...”, a mai scris Mirela Vaida.

Prezentatoarea a fost protagonista unui scandal imens. După ce Emily Burghelea și-a dat demisia în direct, dezvăluind că Viorel o bate pe Vulpița, Mirela Vaida și-a ieșit din fire de față cu toată lumea din platou și a făcut-o praf e mai tânăra ei colegă. „A fost scandal mare acolo, după ce Emily Burghelea și-a anunțat demisia la televizor. Și-a scos casca atunci când a vorbit și a dat cărțile pe față referitor la bătăile încasate de Vulpiță, îi era teamă că producătoarea ar putea să-i spună ceva nasol.”, au declarat sursele Cancan.

Un excavator a făcut prăpăd în curtea vilei Mirelei Vaida. S-a certat crunt cu Emily Burghelea

„Când s-au oprit camerele și emisiunea s-a încheiat brusc, Mirela Vaida a bălăcărit-o pe Emily și i-a spus că nu trebuia să zică așa ceva pe post, iar în fața oamenilor spune că e sora ei și că îi poartă respect. Adevărul e undeva la mijloc. Da, Vulpița este bătută constant de Viorel, echipa emisiunii Acces Direct a vrut ca acest lucru să fie ținut ascuns, îi machiază vânătăile de fiecare dată, acum i-au luat ochii cu postul ăla de asistentă.”, s-a mai dezvăluit.

“Emily trebuia să mintă tot timpul ca emisiunea să iasă ca la carte, să nu existe urme de suspiciune în rândul publicului. Ea nu cred că a avut intenții rele să îi cheme pe Viorel și Vulpița acasă. A vrut, probabil, doar să se distreze. Atitudinea Mirelei Vaida de după ce și-a anunțat ea demisia a fost una de toată jena, i-a spus cuvinte urâte în fața tuturor oamenilor din platou, au rămas muți cameramanii, a făcut-o cu ou și cu oțet că nu trebuia să spună nimic de bătăile Vulpiței”, s-a mai relatat.