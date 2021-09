Clipe de groază pentru Andreea Tonciu! Vedeta a fost agresată în public: "Va răspunde penal pentru tot ce a făcut!"

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram] 18:21, sep 10, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

In articol:

Clipe de coșmar pentru Andreea Tonciu la un fast-food din Capitală. Aceasta a fost hărțuită de doi indivizi, care nu i-au dat pace tot timpul în care vedeta a stat la coadă la drive-through.

Fosta concurentă "Bravo ai stil, Celebrities!" își bea cafeaua liniștită, când o abordează doi băieți.

Aceștia i-au cerut să filmeze împreună un videoclip pentru contul lor pe TikTok, însă din motive personale, vedeta a refuzat. Tinerii nu au acceptat refuzul și au urmărit-o în continuare, insistând să filmeze împreună.

„M-am oprit să-mi iau o cafea și doi indivizi m-au urmărit. Cred că mi-au recunoscut mașina sau pe mine și au venit la mine la geam să-mi ceară să fac un TikTok cu ei. Eu i-am refuzat categoric pentru că nu-i cunosc și mai ales acum în pandemie”, a povestit Andreea Tonciu pe Instagram.

Citeste si: O concurentă de la Survivor România s-a măritat în secret! Primele imagini de la nuntă: "Totul a fost perfect!"

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Andreea Tonciu, hărțuită în plină stradă: "În ce țară trăim, dacă..."

Cei doi băieți nu au renunțat, iar Andreea Tonciu nu a cedat nici ea, continuând să îi refuze. La un moment dat, unul dintre ei a luat o sticlă de suc, a deschis-o și a vărsat-o atât pe vedetă, cât și pe mașina acesteia.

„Acești doi băieți tot veneau după mine, mă urmăreau continuu.

M-am oprit, mi-am dat comandă de cafea, am plătit la celălalt ghișeu cafeaua, ei tot veneau după mine și îmi cereau TikTok. Vorbeau și foarte urât. Am fost să-mi ridic cafeaua, am deschis geamul la mașină și unul dintre băieți a venit iar la geamul meu și tot îmi repeta că el vrea TikTok cu mine. L-am refuzat foarte frumos și l-a un moment dat, avea o sticlă de suc în mână, a deschis sticla și a aruncat pe mine, pe mașină”, adaugă revoltată Andreea Tonciu.

Citeste si: Andreea Mantea se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate: "Suferă de o boală autoimună..." Începe emisiunea nouă a Andreei Mantea, sâmbătă, de la 20.00, la Kanal D

Vedeta este hotăprâtă să se uite pe camerele de supraveghere de la locația respectivă și urmează să depună plângere la poliție împotriva celor doi agresori.

„În ce lume trăim?! În ce țară trăim, dacă am ajuns să fim atacați pe stradă că nu se poate face un TikTok.

(…) Băiatul va răspunde penal pentru tot ce a făcut, credeți-mă!”, spune Andreea în final.