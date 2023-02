Clipe de groază pentru Cabral și Andreea Ibacka, în timpul uraganului Fiona: „Ne-am temut pentru viețile noastre, la propriu”

In articol:

Cabral și Andreea Ibacka trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 15 ani. În anul 2011, cei doi au decis să își unească destinele, construindu-și o familie frumoasă.

Împreună au 2 copii minunați, pe Namiko și Tiago.

Andreea Ibacka încearcă să își însoțească soțul peste tot unde filmează, astfel că ultima vacanță și-a programat-o în Republica Dominicană, alături de cei doi copii, pentru a petrece timp cu Cabral. Cu toate acestea, uraganul Fiona le-a dat emoții mari, chiar temându-se pentru viețile lor.

Cabral și Andreea Ibacka, experiență groaznică în Republica Dominicană

Cabral și Andreea Ibacka au trecut prin momente dificile în ultima noapte al sejurului din Republica Dominicană. Cei doi s-au temut pentru viețile lor din cauza uraganului Fiona.

Andreea Ibacka a mărturisit că erau șanse foarte mari să fie smuls acoperișul de pe casă. Mai mult decât atât, în acea seară, Namiko a fost bolnavă, având febră, iar asta a înrăutățit și mai mult starea de spirit a familiei.

Atât Andreea, cât și Cabral au fost foarte îngrijorați, însă au încercat să ascundă acest sentiment față de cei doi copii ai lor pentru a nu-i agita.

Citeste si: Cristi Borcea, mărturisi dureroase din vremurile în care a fost la închisoare: „Sărbătorile erau cele mai dureroase”. Cum arăta, atunci, o zi din viața afaceristului- kanald.ro

Citeste si: Cansu Dere, protagonista serialului ”Infidelul”, este de negăsit după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Citește și: Cabral Ibacka, ținta escrocilor. Ce mesaj a primit prezentatorul TV pe telefonul mobil: ,,La mine nu merge cu combinația”

„În Dominicană, chiar în noaptea uraganului, care a fost un eveniment irepetabil și de nedorit. Mai mult decât aș explica în cuvinte, serios, a fost un pericol real pentru noi și pentru toată lumea de acolo. Adică în noaptea respectivă, când el a atins apogeul, ne-am temut pentru viețile noastre, la propriu. Erau șanse foarte mari să zboare acoperișul casei. Noi eram cu doi copii mici după noi, Namiko chiar avea și febră în seara respectivă. La un moment dat l-am trimis pe Cabral până în bucătărie să ia un supozitor din frigider și pentru că nu se întorcea suficient de repede și în casă se auzeau gemuri sparte și așa mai departe, am trecut prin niște emoții îngrozitoare.”, a povestit Andreea Ibacka pentru ego.ro.

Cabral și Andreea Ibacka, alături de cei doi copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

Cabral și Andreea Ibacka, măsuri de protecție împotriva uraganului Fiona

Cabral și Andreea Ibacka au fost înfricoșați de ceea ce se putea întâmpla în urma uraganului Fiona, însă și-au păstrat calmul pentru cei doi copii ai lor. Aceștia s-au asigurat că Namiko și Tiago sunt protejați pe timpul nopții, ba chiar au pus o saltea în geam pentru maximă siguranță.

Citeste si: Echipa de producție a serialului „Mă numesc Zuleyha!”, în doliu! Emel Atıcı și fiica sa și-au pierdut viața în urma cutremurului devastator din Turcia- kfetele.ro

Citeste si: Ce a apărut pe pagina de Instagram a actriței Cansu Dere după ce presa internațională a lansat zvonul că a dispărut în urma cutremurului din Turcia- radioimpuls.ro

Citește și: Andreea Ibacka, suspectă de cancer la sân! A găsit curaj să vorbească despre asta abia acum: „Aș fi simțit uneori nevoia să urlu”

„ Noi am avut noroc că stăteam într-un resort, cumva mai sus față de nivelul râului și față de oraș și cumva așezările fiind și mai distanțate una de cealaltă nu am avut parte de atâtea proiectile, căci până la urmă în oraș orice gunoi lăsat în stradă putea să vină în geam. Noi am dormit cu o saltea de la un alt pat, ne-am grupat, ne-am restrâns foarte mult și am dormit toți într-un singur pat și am pus cealaltă saltea ca să protejăm practic geamul.”, a mai spus Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka și cei doi copii ai săi [Sursa foto: Instagram]