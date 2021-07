Clipe de groază pentru Nicoleta Voicu. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda se confruntă cu probleme serioase de sănătate: "Am văzut moartea cu ochii"

Nicoleta Voicu [Sursa foto: Captură Instagram] 19:54, iul 26, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Nicoleta Voicu a trecut prin momente dificile în ultima vreme, privind sănătatea. Fosta parteneră a lui Gheorghe Turda suferă de o afecțiune des întâlnită, dar care poate fi fatală, dacă nu este tratată la timp.

Cu ce problemă medicală se confruntă interpreta de muzică populară?

Celebra interpretă de muzică populară a fost diagnosticată cu o afecțiune des întâlnită în zilele noastre, care, însă, nu este deloc de neglijat.

Nicoleta Voicu suferă de dereglări de coagulare a sângelui, lucru cu care s-a confruntat în ultimul timp și care a făcut-o să se sperie foarte tare, pentru că la un moment dat a existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier și să îi fie fatal: "Una din 20 de persoane suferă de aceste dereglări ce țin de coagularea sângelui și nu sunt deloc de neglijat. Sunt probleme de sănătate cu care m-am confruntat în ultima lună și jumătate.

Timp de 6 săptămâni, în fiecare zi, eu am avut astfel de pete care explodau la orice oră din zi și din noapte, totul pe fondul a ceea ce am trăit în ultimii doi ani, ce am trăit toxic: frici, jignirile din spațiul public, umilințele, lucrurile neadevărate, relațiile cu părinții mei, din cauza persoanelor rău intenționate, cu copilul meu… toate aceste suferințe, organismul le-a adunat și le-a manifestat în felul lui. Am văzut moartea cu ochii! Aceste probleme țin de coagularea sângelui! A existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier, în plămâni sau la inimă și să fie fatal pentru mine. Am nevoie de liniște…", a declarat cântăreața, potrivit tacataca.prosport.ro.

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda s-au despărțit după o relație serioasă

Interpreta și fostul ei partener și-au spus adio, după ce nu s-au mai putut înțelege. După despărțire, cei doi foști îndrăgostiți s-au atacat reciproc, aruncându-și cuvinte grele, unul la adresa celuilalt.

Mai mult, Nicoleta Voicu chiar a declarat, în cadrul unei emisiuni, că îl suspecta pe maestru de infidelitate, după ce, de câteva ori, i-a lăsat impresia că există o altă persoană în viața lui: "În momentul în care urc la tine în mașină, îți sună telefonul și tu nu răspunzi, se ridică semne de întrebare. Când am rămas într-una din seri la el, eram inabordabilă, nu-i mergea cu mine și îl văd că dispare din bucătărie. Apoi, după câteva minute vine și scoate ceva din buzunar, o cutiuță, din care a răsărit un inel care reprezenta o astfel de împăcare. Am acceptat inelul, am rămas la el în seara respectivă și într-un moment de liniște a zis așa <<Știi ce mi-aș dori, dar să nu dai în presă>>.", a mărturisit cântăreața de muzică populară la acea vreme, pentru Antena Stars.