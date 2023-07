Clipe de panică maximă pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, aflați în vacanță în Grecia: „Am văzut mai multe mașini de pompieri”. Prezentatoarea TV a făcut primele declarații: „Sunt multe zone în care sunt incendii foarte grave”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. După o perioadă în care a muncit foarte mult, având numeroase proiecte, îndrăgita prezentatoare TV a decis să se bucură de o vacanță minunată pe litoralul grecesc, alături de familia sa.

Dat fiind faptul că în ultima perioadă, Grecia a fost profund afectată de incendiile de vegetație, fanii Gabrielei Cristea și ai lui Tavi Clonda, soțul acesteia, au fost extrem de îngrijorați pentru cei doi.

Fanii Gabrielei Cristea, îngrijorați pentru vedetă

Vedeta a decis să lămurească problema chiar pe conturile sale de socializare și le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj.

Gabriela Cristea este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Vedeta le împărtășește fanilor săi atât momentele frumoase din viața sa, cât și pe cele mai puțin frumoase. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce prezentatoarea TV a anunțat că în aceste momente este în vacanță pe litoralul grecesc.

Fanii acesteia și-au arătat imediat îngrijorarea, mai ales că în ultima perioadă, mai multe zone din Grecia sunt afectate de incendiile puternice de vegetație, care fac ravagii. Cu toate acestea, Gabriela Cristea și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că ea și familia sa se află în afarea oricărui pericol, întrucât în stațiunea în care au ales să-și petreacă concediul nu au fost deloc incendii.

„Voiam să vorbim despre focul din Grecia. Dacă vă uitați la știri, vedeți că sunt din ce în ce mai multe știri despre faptul că sunt diverse avertizări pentru Grecia în ceea ce privește focul. Sunt multe zone în care, din păcate, sunt incendii foarte grave. Asta se petrece an de an în Grecia și, în general, zona de sud este foarte afectată și insulele.

(...) Au fost multe mesaje primite din partea voastră și foarte mulți dintre voi care îmi spuneau: <<Sunteți în vacanță acolo și arde Grecia>>. Într-adevăr, sunt multe zone, dar și zone în care situația este foarte bună, nu sunt incendii, slavă Domnului.

Clipe de panică maximă pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, aflați în Grecia [Sursa foto: Facebook]

(...) Din fericire, în locul unde suntem noi totul e sigur. Ieri am intrat pe autostradă, pentru că am fost la o plajă și am văzut mai multe mașini de pompieri care mergeau spre o locație, vă dați seama că ne-a luat un pic inima. Tocmai asta m-a și determinat să fac videoul ăsta, pentru că primesc multe mesaje din partea voastră și parcă atunci m-am trezit un pic la realitate.

(...) Focul pare că a ajuns și într-o zonă mângâiată de Dumnezeu, cum s-ar spune, pentru că cel mai apropiat punct de unde suntem noi și care pare să aibă o avertizare de grad 4 este muntele Athos, sper ca și acolo situația să se liniștească.

(...) La noi totul este bine, este foarte cald, astăzi bate vântul, dar nu suntem într-o zonă în care am putea avea probleme, ne continuăm vacanța”, a explicat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.