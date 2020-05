Clipe de panică! Oana Lis, în stare de șoc: "Era să sărim în aer"

In articol:

În plină pandemie, cum restaurantele sunt închise și nu mai poate mânca în oraș, soția lui Viorel Lis a fost nevoită să gătească acasă. A fost o scurgere de gaze, iar blocul în care locuiește împreună cu partenerul său de viață, fostul primar general al Capitalei, era cât pe ce să sară în aer. Oana a făcut atac de panică și nopți întregi nu s-a mai putut odihni corespunzător după acest episod care a sperit-o cumplit.

Oana Lis a făcut atac de panică după ce blocul în care locuiește cu Viorel Lis era să sară în aer din cauza unei scurgeri de gaze

Întrebată ce a făcut în timpul izolării la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, Oana Lis a declarat cum din cauza aragazului din bucătaria ei era să sară în aer tot blocul.

"Am gătit foarte mult, am spălat. Am învățat să gătesc, însă asta s-a lăsat la început cu o mare sperietură. Eu nu am folosit aragazul până să înceapă pandemia. De când m-am mutat cu Viorel, am mâncat în oraș sau am comandat. Într-o noapte am depistat o scurgere de gaze, din cauza racordului legat prost. A început să miroasă puternic și era cât pe ce să sară blocul în aer. M-am speriat, am făcut atac de panică. Două nopți nu am dormit. Cu ocazia asta am făcut curat în cuptor, era plin de cutii cu machiaje", a declarat Oana Lis într-un interviu pentru click.ro.