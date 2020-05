In articol:

Andra Gogan si familia ei au avut parte de o sperietura groaznica! Tanara care are mare succes pe retelele de socializare a filmat tot, iar inregistrarea a fost postata pe contul sau de TikTok.

"Deci imi bate inima super tare! A luat foc ceva in bucatarie si mi-e super frica", a spus Andra Gogan. Cateva minute mai tarziu, a intervenit din nou: "Am iesit afara si iese fum din bucatarie! Miroase in toata casa a gaz si am iesit toti din casa. Am evacuat casa".

Andra Gogan a revenit mai tarziu cu precizari: "Era sa ia foc casa! Suntem bine acum, suntem afara". Din cate se pare, autoritatile au intervenit de urgenta si s-au asigurat ca nimeni nu este in pericol.

Vloggerii buzoieni Răzvan și Andra Gogan s-au împăcat cu Selly dupa ani de zile in care au fost in scandal, dar au recunoscut că diferendul cu el le-a afectat serios veniturile.

"Ai spus niste lucruri pe care nu le-ai verificat inainte. In momentul acela au picat toate colaborarile, eu fiind si managerul Andrei (Gogan, n.r.), vorbisem cu foarte multe firme si reusisem sa semnez cu trei sau patru clienti foarte mari si in total suma pierduta la trei ore dupa ce ai postat tu clipul cu raspunsul la piesa noastra, a fost de 30.000 de euro. Si 100.000 de abonati. Munca pierduta dupa patru luni de documentare. Ne-ai stricat imaginea, am pierdut contracte. In plus, m-am imbolnavit", a povestit sincer Răzvan Gogan în vlogul de împăcare al lui Selly.