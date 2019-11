Cunoscuta jurnalistă Irina Radu a trăit clipe de groază în Albania, unde ieri s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter. În prezent, fosta şefă a Televiziunii Române ocupă o funcţie importantă în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Citeste si: Ce face azi preotul care acum un an şi-a dat foc la sfinţirea Catedralei Neamului! George Ciulei a ajuns organizator de spectacole de teatru şi colaborează cu actori celebri!

Imediat după producerea cutremurului, Irina Radu a postat următorul mesaj:



”3.55 ora Albaniei, cutremur 6.4. suntem bine, multumim lui Dumnezeu. Va multumesc pentru grija, telefoane, mesaje- conteaza enorm cand esti departe, sa primesti energie buna de la oameni dragi. Cum se vede, avem ceva stricaciuni... Matei doarme, azi scolile sunt inchise. Joel verifica apartamentul.

We are ok after this early morning earthquake (6.4 and many replicas, also following the other big one, 5.7 one month ago...too much) Thank you colleagues and friends for checking on us!”, a notat Irina Radu.

Bilanțul cutremurului din Albania a ajuns la 15 morți și 625 de răniți. Totodată, zeci de persoane au fost scoase de sub dărâmături.