Clotilde Armand cere să fie declarată stare de alertă în Sectorul 1, din cauza gunoaielor neridicate de Romprest

Primarul USR Clotilde Armand a cerut vineri Prefecturii să fie declarată stare de alertă în Sectorul 1, din cauza gunoaielor care nu au fost ridicate de compania de salubritate Romprest.

Apelul a fost făcut de primarul Sectorului 1 din Capitală într-o postare pe Facebook, în care Clotilde Armand le promite bucureștenilor că „acest episod negru cauzat de politicieni corupți și de mafia gunoaielor va lua curând sfârșit”.

Edilul denunță public „șantajul și suspendarea colectării gunoiului” în Sectorul 1 de către operatorul de salubritate Romprest, o companie privată pe care Clotilde Armand o acuză că facturează sume mult mai mari decât cele reale pentru servicii care nu au fost prestate.

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.

În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord. Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1.

PS: Vă rog să sunați la Poliția Locală Sector 1 și continuați să reclamați neridicarea gunoiului Dvs. Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Știu că nu este cea mai confortabilă situație: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector și văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și mafia gunoaielor va lua curând sfârșit. Vă promit. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine”, este mesajul postat pe Facebook de primarul Sectorului 1.

O eventuală declarare a stării de alertă ar simplifica denunțarea contractului cu Romprest de către primărie și atribuirea unui nou contract, în contextul în care nu este pentru prima data când compania de salubritate nu-și onorează îndatoririle.

De altfel, Clotilde Armand anunțase la 1 iunie că va rezilia contractul cu Romprest. „Dacă în maxim 24 de ore de la anunțul companiei șantajiste orice fel de gunoi (stradal sau menajer) din Sectorul 1 nu este ridicat voi rezilia contractul și în următoarea secundă un alt operator de salubritate intră în Sectorul 1. Totuși, nu suntem proștii mafiei gunoaielor și eu nu mă clintesc în fața amenințărilor de tip mafiot. Pot să urle ei cât doresc în presa lor aservită și cumpărată”, a scris la acel moment Armand pe Facebook.

Ce spune prefectul Capitalei Alin Stoica

O eventuală decizie de declarare a stării de alertă poate fi luată de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, la solicitarea prefectului. Alin Stoica urmează să se consulte cu autoritățile sanitare și de mediu și să analizeze documentația trimisă de Primăria Sectorului 1, în cursul zilei de vineri.

„Evaluăm situația, mă voi consulta și cu autoritățile sanitare și de mediu și vom analiza si documentația pe care Pirmăria Sectorului 1 ne-o trimite și apoi vom avea un răspuns”, a declarat prefectul Capitalei, Alin Stoica.

Tanczos Barna: Să ne asigurăm că gunoaiele nu rămân în stradă!

Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, vineri, pentru Digi24 că până la finalizarea disputei juridice e important ca gunoaiele să nu rămână în stradă. „Știu care este situația în Sectorul 1, cel mai important e ca serviciul de salubrizare să fie prestat în continuare în ciuda diferendului juridic.

Ne întâlnim săptămâna viitoare pe această temă să ne asigurăm că gunoaiele nu rămân pe stradă. Trebuie să avem soluții în continuare pentru colectare selectivă și sortare, se va termina și această dispută juridică și probabil se va ajunge la un contract nou”, a declarat ministrul Mediului.

