CNCD a dat verdictul în cazul lui George Buhnici! Vloggerul a primit o amendă colosală pentru declarațiile scandaloase, la adresa femeilor

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a luat o decizie în urma scandalului provocat de Buhnici, în luna iulie. Vloggerul a fost sancționat cu o amendă de 20.000 de lei, pentru afirmațiile despre "celulită și vergeturi".

George Buhnici, bun de plată după interviul acordat în iulie

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în cazul lui George Buhnici în luna iulie, după ce influencerul a făcut mai multe declarații scandaloase la adresa femeilor. După primele audieri, în care acesta și-a recunoscut greșeala, astăzi a venit și decizia CNCD cu privire la situația creată. Vloggerul a primit o sancțiune usturătoare, în valoare de 20.000 de lei: "Afirmațiile făcute de George Daniel Buhnici la adresa femeilor(...) în luna iulie a anului curent(...) reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate umană, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată. S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 20.000 lei față de George Daniel Buhnici. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7 voturi)", se arată în comunicatul CNCD.

George Buhnici [Sursa foto: Facebook]

George Buhnici regretă declarațiile făcute

După ce a stârnit revolta a mii de oameni în mediul online, prin prisma declarațiilor despre "celulită și vergeturi", George Buhnici a mărturisit că regretă tot ceea ce a spus în cadrul interviului difuzat la TV: "Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură.

Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic. Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public.", a declarat Buhnici, pe canalul lui de Youtube.

George Buhnici [Sursa foto: Captură YouTube]