Coadă fără sfârșit la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou! Credincioșii din toată țara, noapte albă în curtea Catedralei Patriarhale! Imagini exclusive de la cel mai mare pelerinaj din București

Cel mai mare pelerinaj din capitală are loc pe Dealul Patriarhiei din Cao, care include sărbătorile sfinților Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Dimitrie cel Nou. Zeci de mii de credincioși au venit să se închine și să se roage la raclă pentru ajutor în căsătorie, rezolvarea problemelor de sănătate, găsirea obiectelor pierdute, obținerea notelor

Zeci de mii de credincioși au petrecut noaptea afară, să se închine la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

bune si obținerea diplomelor dorite, obținerea locurilor de muncă, obținerea unei locuințe, aducerea ploii pentru recolte bune și multe alte lucruri.

Curtea Catedralei Patriarhale a fost împânzită de credincioșii care au venit să se roage la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Zeci de mii de pelerini au stat ore în șir la coadă, atât ziua, cât și toată noaptea, doar pentru a ajunge să se închină la raclă. Jurnaliștii WOWbiz.ro au fost prezenți aseară și au rămas impresionați de mulțimea de oameni prezentă la moaște. Am surprins totul în imagini, emoția transmisă de credincioși fiind una cu adevărat puternică.

De la copii foarte mici, până la persoane vârstnice, au stat la cozile kilometrice, dirijate de jandarmii prezenți la fața locului. Voluntarii au fost majoritatea tineri, într-un număr foarte mare, care au încercat să ajute pe toată lumea. În fiecare an, se adună o mulțime de oameni credincioși, cu inima deschisă spre rugăciune. Deși astăzi este sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, pelerinii au putut merge să se închine la moaște, încă de pe 22 octombrie și mai au timp până mâine, 28 octombrie.

Pelerinii, emoționați cu ocazia acestei sărbători

WOWbiz.ro a stat de vorbă și cu Maria, una dintre credincioasele prezente la Patriarhie. Aceasta este studentă la Teologie și are o poveste foarte interesantă, pe care ne-a spus-o și nouă.

"Am avut frumoasa Binecuvântare de la Dumnezeu de a participa și în acest an la Pelerinajul închinat Sfântului Dimitrie cel Nou. Experiența de Pelerin la Sf Dimitrie este copleșitoare! Sunt stări sufletești de bucurie, nădejde, credință și împlinire pe care Sfinții, datorită Harului Duhului Sfânt primit de la Dumnezeu, săvârșesc minuni, alină suferințele oamenilor. În acest an am observat un număr impresionant de mare de pelerini care au venit să-I mulțumească Sfântului pentru ajutorul primit și să-I ceară Sfântului să-I ocrotească și de acum înainte. Din punctul meu de vedere, Pelerinajul a fost foarte bine organizat, voluntarii erau bine repartizați pe sectoarele de activitate importante și de aceea m-am bucurat de faptul că toate Slujbele Bisericii s-au desfășurat foarte frumos. Oamenii și-au păstrat calmul, stăruind în rugăciune. Această sărbătoare reprezintă pentru mine momentul în care îi pot adresa Sfântului Dimitrie rugăciuni de mulțumire mai fierbinți. Ca studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă, m-am bucurat să mă închin Moaștelor Sf Grigorie Palama care este luminator dreptei credințe și sprijinul Bisericii. Când am venit în primul an de facultate, în București, l-am rugat pe Sfântul Dimitrie să mă ocrotească și să-mi scoată în cale oameni care să mă ducă pe calea mântuirii și să mă ferească de relele întâmplări, luminându-mi mintea spre Înțelegerea Telologiei și a dragostei Lui Dumnezeu!", a declarat Maria, unul dintre pelerini, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

