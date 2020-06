Cobra Tate, reținut pentru trafic de droguri și omor: Vând mici!

In articol:

Cobra Tate a fost reținut într-un dosar de trafic de droguri și omor, dar milionarul neagă vehement acest scandal. El susține că totul este o minciună, iar aceste acuzații sunt vechi și false. Abordat de o reporteriță, fratele lui Tristan Tate a avut o reacție nervoasă când a fost întrebat de acest subiect.

”Nu am fost arestat. Ce probleme cu legea să am? Pentru viteză? Nu știu despre ce vorbești (..) Este o știre falsă, de ce nu îmi pui întrebări mai prietenoase. Asta a fost acum mult timp. Mă întrerupi să îmi spui ceva ce s-a întâmplat acum mult timp. Ai venit la mine și mi-ai zis că am fost arestat, iar eu am crezut că este ceva recent, dar nu”, a declarat milionarul.

În continuare, el a mărturisit că toate afacerile sale sunt legale, iar el se ocupă cu...mici. ”Vând mici, asta fac. Sunt vânzător de mici, asta e ceea ce am făcut dintotdeauana. Toată lumea în România mănâncă mici”, a mai spus Cobra Tate, pentru postul de televiziune.

Fratele lui Tristan Tate s-a lansat în muzică! Uite ce clip a lansat Cobra Tate

Andrew "Cobra" Tate s-a lansat în muzică. El a scos piesa "Sugar Daddy", în colaborare cu artişti cunoscuţi. Piesa promite să ajungă un hit, care să fie ascultat în cluburi, unde fraţii Tate pot fi văzuţi deseori.

În clip apar mai multe maşini de lux, printre care un Bentley şi un Lamborghini, cu care fraţii Tate au făcut deja furori pe reţelele de socializare.

Andrew "Cobra" Tate este, la fel ca fratele său Tristan, fost luptător. Andrew Tate a practicat kickboxing şi MMA şi a fost chiar multiplu campion mondial. Andrew a devenit cunoscut peste hotare şi datorită participării la "Big Brother". În România, "Cobra" Tate s-a făcut remarcat în urma relaţiei fratelui său cu Bianca Drăguşanu.

"Cobra" Tate urmează să se însoare cu o tânără de 21 de ani, Irina, care a făcut în trecut videochat. Irina apare şi în clipul scos, recent, de Andrew Tate. “Era prin luna septembrie 2016, eram la liceu în clasa a XII-a, în perioada simulărilor, şi în familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga bani mulţi în timp scurt şi singurele variante erau videochat, videochat, videochat”, mărturisea Irina. Ea declara că a făcut videochat numai 3 luni. (Citeste si: Ce legătură este între Bianca de la Puterea dragostei și Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu! Imagine fierbinte din piscină)