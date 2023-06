Cocoșatu spune ce vedete i-au trecut pragul și cine i-a mâncat micii renumiți: "Îmi cerea și câte 20". Cum l-au răsplătit celebritățile pe nea Sandu

In articol:

Cocoșatu este renumit pentru rețeta de mici, produsele sale fiind extrem de populare în București. Zeci de vedete i-au trecut pragul, de la Ilie Năstase, până la Mircea și Mihaela Geoană, toată lumea bună a Capitalei și nume mari din țară i-au gustat micii lui Sandu Cocoșatu.

La Fiță cu Adiță, Cocoșatu și-a deschis sufletul, a povestit în exclusivitate de unde vine numele de Cocoșatu, cum a inventat dansul micului și care au fost cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții.

Sandu Cocoșatu a elucidat misterul rețetei de mici și a povestit exact de ce sunt mai gustoși pregătiți pe un grătar cu cărbuni, în locul grătarului cu lemne.

Sandu Cocoșatu, poveste impresionantă de viață

Sandu Cocoșatu este cunoscut în toată România pentru micii pe care îi face, însă nu sunt mulți cei care știu cum și-a început cariera și mai ales că timp de 25 de ani nu și-a luat nici măcar o zi de concediu.

Numele i-a venit de la postura sa, iar cel care i-a dat porecla a fost mentorul său, alături de care a lucrat până când acesta s-a stins din viață.

"Aveam aproape de 30 de ani când oricum, persoana cu care lucram, am lucrat o viață întreagă cu el, dar acolo unde m-am întâlnit cu el.(...) Mi-a spus că nu am să mai plec de acolo niciodată. Am stat cu el împreună numai în București, în Băneasa acolo, 32 de ani.

În glumă a zis să facem brandul acesta și să îi spunem cocoșatu.(...) Niciodată nu m-a deranjat porecla asta pentru că știm că așa sunt, dar aveam satisfacția asta când veneau oamenii și întrebau unde e Sandu Cocoșatu.

Când mă vedeau atunci, înțelegeau. Toate somitățile, și din politică și din cultura noastră când veneau, întâi veneau și îmi strângeau mâna și apoi intrau în restaurant", a povestit Sandu Cocoșatu, la Fiță cu Adiță.

Timp de 25 de ani, Sandu Cocoșatu nu și-a luat o zi de concediu. Celebrul bucătar a muncit enorm de mult pentru renumele de astăzi.

"Timp de 25 de am muncit, fără concediu, de dimineața de la 8 până seara la 12.00 – 01.00. Dacă spun la cineva nu mă crede nimeni. Dacă lipseam o zi, îmi era foarte greu. Copiii plecau să se plimbe, apoi nepoții, eu nu am plecat niciodată", a mai explicat Sandu Cocoșatu.

Sandu Cocoșatu nu ar vinde niciodată rețeta de mici

Nea Sandu Cocoșatu ar refuza orice ofertă când vine vorba de vânzarea rețetei de mici. Indiferent dacă ar venit cineva din România sau de afară, bucătarul nu ar da niciodată trucurile pe baza cărora își face micii.

Există o persoană care știe rețeta, iar acela este omul său de bază, cel care îl ajută în prezent la grătar și căruia îi va lăsa moștenire lista de ingrediente.

"Nu aș face niciodată așa ceva, mai bine să rămână aici în țară. Băiatul care se ocupă mai știe rețeta, e singurul și i-am spus că poate într-un an doi eu nu o să mai fiu și să o știe el să se ocupe", a explicat Sandu Cocoșatu.

Ce vedete i-au trecut pragul lui Sandu Cocoșatu

Sandu Cocoșatu este renumit pentru micii săi așa că în restaurantul din Băneasa i-au trecut pragul zeci de vedete, de la unul dintre cei mai importanți oameni ai NATO, Mircea Geoană, până la fotbaliști, artiști și interpreți de muzică populară, toți au gustat și au mâncat cu drag micii lui Cocoșatu.

Cel mai mare bacșiș pe care l-a primit vreodată au fost 200 de euro, bani care i-au fost oferiți de un primar care este deja pensionar. Impreionat de abilitățile sale în bucătărie și de micii cunoscuți din București, edilul nu a mai stat pe gâdnuri și i-a oferit o recompensă grandioasă.

"Ileana Stana Ionescu, Maria Cârneci. Au venit și fotbaliști Adi Mutu, Mircea Lucescu, Olăroiu, oameni care veneau și îmi cereau 10 – 20 mici și îi făceam cu drag. Mitică Dragomir îmi spunea: Nea Sandu, pune-mi și mie 20.

Dacă cunoști un om și vrei să-l servești cu drag, totul îți iese bine", a povestit Sandu Cocoșatu.

