Alexandra Stan a dovedit că nu este deloc inhibată, în ciuda faptului că, probabil, ar câștigă bani frumoși de la revistele dedicate adulților din întreagă lume pentru a poza în asemenea ipostaze.

Alexandra Stan pare să se simtă foarte confortabil în pielea ei. Nu de altceva, dar, spre deosebire de alte vedete – multe dintre ele tunate din cap până în picioare – care se chinuiesc, la plajă, să își ascundă corpul cât mai mult, vedetă noastră defila de la un șezlong la altul cu o lejeritate demnă de invidiat, o naturalețe pe care altele nu o au nici în intimitatea celor patru pereți ai casei proprii.

Mai exact, frumoasă cântăreața – o domnișoară care, cu siguranță, are o problema personală cu sutienul- s-a expus în toată frumusețea ei, de față cu sute de oameni care au avut norocul să fie în preajma ei, la plajă. Și, că să fim sinceri, Alexandra Stan arată… senzațional.

Astfel, purtând o pereche de chiloței care ar putea fi ascunși în pumnișorul unui copil de trei ani, Alexandra Stan s-a bronzat fără urme. Doar că nu s-a mulțumit doar să se brinzeze fără sutien și să transforme atmosfera de pe plajă într-una toridă, ci a împărtășit și fanilor ei din mediul virtual câteva imagini. Și, cum e dezinhibată total, Alexandra Stan s-a filmat goală, acoperindu-și mai mult sau mai puțin sânii cu o mțnă, lucru pe care, cel mai probabil, l-a făcut din cauza normelor Instagram.

Alexandra Stan: ”Am ales să fiu liberă”

Judecată cruntă pentru că pozează în ipostaze extrem de senzuale, Alexandra Stan a avut o serie de replici dure pe conturile sale de socializare pe această temă. ”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că “acuzele” vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (...) Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it.

Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independența, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile...noi, artiștii...noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea”, a fost replica elegantă, dar din care se simțea supărarea, dată de frumoasa Alexandra Stan.