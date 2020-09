Primele 12 luni de permis sunt pline de restrictii

In articol:

Un șofer începător, adică un șofer care are permisul de mai puțin de 12 luni, are, în primul rând, obligația să semnalizeze acest lucru și, în plus, are o serie de interdicții în ceea ce privește circulația pe drumurile publice.

În primele 12 luni de la dobândirea permisului de conducere Codul Rutier prezintă o serie de restricții în trafic pe care dacă nu le respecți poți fi amendat drastic.

În primul rând, fiecare începător trebuie să aibă în geam "lămâia" – acel semn al exclamării negru pe fundal galben - în primele 12 luni, în caz contrar amenda fiind între 290 și 435 de lei.

În al doilea rând, cei care se visează regii șoselelor trebuie să știe că mai au de așteptat cel puțin 12 luni pentru a avea voie măcar să meargă, în afara localităților, cu viteza maximă admisă pe sectoarele de drum corespunzătoare, ei având obligația să circule cu 20 de kilometri la ora mai mică decât limita maximă admisă.

Daca nu respecti codul rutier, esti amendat

De asemenea, conform Codului Rutier, șoferii care au mai puțin de 12 luni de permis nu au voie să urce la volanul unor vehicule destinate transportului public de persoane sau de mărfuri și nici nu au voie să folosească mașini de test sau probe și nici să conducă mașini care funcționează în regim de taxi.

Condiții pentru a avea permis de conducere

Pentru a intra în posesia unui permis de conducere, în România, sunt câteva condiții. În primul rând, trebuie să ai 18 ani, să știi să scrii și să citești. Apoi, pentru a intra în poasesia unui permis de conducere trebuie să treci cu brio de două examinări.

Sofer cu semnele distinctive de incepator

Cea teoretică, văzută de mulți ca fiind cea mai dificilă din cauza volumului mare de informații care trebuiesc asimilate, iar apoi ce apractică, cea în care, cu un polițist examinator în dreapta, cel care își dorește permisul de conducere trebuie să parcurgă o porțiune de drum și să se califice la anumite teste specifice.