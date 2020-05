In articol:

Elena, o copilă de doar 9 luni, se află internată într-o clinică din Istanbul, însă intervențiile chirurgicale și tratamentele sunt scumpe, iar familia micuței nu-și permite costurile. Codin Maticiuc a lansat apeluri disperate pentru ca apropiații și fanii să facă donații și astfel să-i ofere o șansă la viață Elenei.

Elena Floria are nevoie de 51.000 € ca să poată lupta împotriva temutei boli, care i-a afectat trupul firav. Dacă vrei să devii unul dintre îngerii păzitori ai acestei micuțe, trimite un SMS la 8832 cu textul ELENA!

“Vă rog să dați un sms cu textul ELENA la 8832. * Este vorba de o fetiță bolnavă de cancer care face chimioterapie și câteva operații în Turcia chiar acum. Simt eu că se va face bine. Misiunea mea este s-o țin acolo să se trateze. Va rog sa mă ajutați sa fac asta căci altfel vă voi stresa îngrozitor până sau o faceți sau îmi dați unfollow. Mulțumesc anticipat”, a scris Codin Maticiuc pe contul lui de Instagram.

Informații despre starea de sănătate a Mariei

“Noi ieri ne-am internat, astazi, am inceput si tratamentul, tratamentul va tine 5 zile. Sper ca starea ei sa ramana la fel, timpul stat la hotel i-a oferit sansa sa isi revina si da se puna putin pe picioare, sper din suflet ca sa nu avem repercusiuni, altele pe care tratamentul ni le da deja. Din pacate, starea de frica a aparut din nou la ea, se sperie din orice si cand se deschide usa salonului ea se sperie dar vor disparea aceste sentimente in curand, daca voi, oameni cu suflet bun ramaneti in continuare langa noi. Drumul nostru nu mai este atat de lung, insa va rugam sa ne ramaneti aproape pentru a acoperi costurile tratamentului catre spital 🙏🙏. Ajutatu-ma 🙏 sa ii redau zambetul si bucuria copilariei 🐞 noastre, pe care nu le-a cunoscut niciodata, din pacate, mai mult din jumatate de timp, de cand ea s a nascut, le-am petrecut pe paturile spitalelor 😥😥🙏.

Va rugam sa distribuiti in numar cat mai mare, o distribuire poate insemna si o donatie, donatie care contribuie la salvarea vietii ei, sa acoperim costurile catre spital si totul va lua sfarsit in curand 🙏🙏🙏. ➡️➡️Avem si un grup pe facebook, destinat Karinnei, unde se vand, se liciteaza lucruri cu scopul de a o ajuta 🙏 daca si tu ai un licru in casa de care nu mai ai nevoie, si vrei sa contribui la salvarea 🐞 noastre, te asteptam pe grup, sau poate gasesti un lucru pus la vanzare sau licitație care iti este de folos 🙏🙏⬇️⬇️ https://www.facebook.com/groups/657035044865590/?ref=share 🔴 (…)”, a scris Cristina Floria pe contul său oficial de Instagram.

Donații pentru Elena Karinna Floria se pot face și în conturile de mai jos:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Vă rugăm să specificați numele de familie (Floria) al copilului pentru care faceți donatia!