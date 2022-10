Codin Maticiuc povestește cum a devenit actor: „Eram în club beat și a doua zi eram pe un platou de filmare”

In articol:

Codin Maticiuc vorbește de meseria de actor și etapele prin care a trecut pentru a deveni unul. Acesta a mărturisit că totul a venit treptat, organic, nu cum s-ar aștepta toată lumea de la un băiat de bani gata.

, a spus Codin Maticiuc. Acum, el joacă un rol în serialul „Clanul”.

În ultimii 9 ani, afaceristul a jucat în 14 filme. El a declarat că totul a venit încet, treptat, muncind din greu pentru visul său.

Maticiuc a povestit că noul rol este o provocare, ca toate celelalte de altfel. De data aceasta, însă, a jucat cu nume mari din lumea cinematografiei, precum Carmen Tănase și George Mihăiță. Codin Maticiuc joacă rolul lui Iulică, iar partenerul său este George Ivașcu, în rolul lui Pelicanul. Cei doi funcționează ca un cuplu.

Afaceristul a mărturisit că a început cu producerea unui film, unde a investit mulți bani alături de un prieten.

Apoi, s-a înscris la o școală de actorie.

„ A m făcut un film cu un prieten, am făcut o casă de producție, am băgat bani. Am cunoscut doi actori, ei mi-au devenit profesori. După aceea am făcut cursuri. După cursuri am făcut un film. Așa a fost. A fost normal”, a explicat Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc, alături de Anghel Damian și George Mihăiță [Sursa foto: Instagram]

Codin Maticiuc: „M-am născut într-o cameră cu igrasie din Dristor”

Codin Maticiuc a dezvăluit că a trăit într-o familie de oameni modești, într-un apartament de 3 camere la Dristor. „Dar până la vârsta de 10 ani nu prea am avut bani, aproape deloc… Între 10 și 18 ani deja eram o familie medie și după 18 ani pot să spun că au fost bani, au făcut bani, dar nu m-am născut acolo”, a spus Maticiuc.

„ Nu m-am născut la palat. M-am născut într-o cameră cu igrasie din Dristor. Chiar dacă nu m-am născut eu într-o familie cu bani, am avut parte de bani de tânăr… ca să spun așa”, a adăugat afaceristul.

Codin Maticiuc, tată de două fetițe

Codin Maticiuc a devenit tată pentru a doua oară în luna octombrie. Acesta este într-o relație cu Ana Pandeli. Cei doi au împreună două fetițe frumoase pe nume Smaranda și Ilinca. Ana Pandeli mai are un fiu, dintr-o relație anterioară, pe Mario Dan, care crește alături de cele două fetițe ale lor.