Codin Maticiuc și-a pus sufletul pe tavă într-o nouă carte! Artistul a vorbit fără perdea despre relația cu partenera sa de viață, Ana Pandeli: „N-a fost calea clasică și ușoară”

Codin Maticiuc este, fără doar și poate, una dintre cele mai controversate prezențe din spațiul monden. Se bucură de o carieră de succes și un parcurs profesional demn de invidiat. Este actor, regizor, producător, om de afaceri, dar și autor de cărți. Pe lângă toate acestea, vedeta coordonează și proiecte de voluntariat, iar de-a lungul anilor a reușit să strângă sume importante de bani pentru copii bolnavi.

Alături de el în această luptă s-au alăturat și alte nume importante din showbiz.

Fără îndoială, Codin Maticiuc se poate declara un bărbat împlinit și asta pentru că iubește și este iubit la rândul său. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ana Pandeli, cea care i-a dăruit și două fiice.

Codin Maticiuc și Ana Pandeli, poveste de dragoste ilustrată într-o carte

Nu mai încape îndoială faptul că artistul se pricepe de minune la cadouri. Ba mai mult decât atât, ultimul dar pe care i l-a făcut soției sale este unul nemaipomenit. Mai precis, Codin Maticiuc a decis să o surprindă pe partenera sa de viață cu ocazia aniversării sale, astfel încât a scris o carte, în care a ilustrat povestea lor de dragoste.

„Povestea Frumoasei Ana și a căpcăunului Codin”, este titlul cărții, acolo unde regizorul și-a pus tot sufletul pe tavă, sub forma unei povestiri pentru copii.

Recent, Codin Maticiuc a mărturisit că s-a considerat întotdeauna un antierou, iar acest lucru s-a reflectat atât în plan profesional, cât și în plan personal. Mai mult decât atât, contrar multor așteptări, artistul spune că a avut de muncă pentru a obține lucrurile pe care și le-a dorit, însă a luptat foarte mult pentru a ajunge în acest punct al vieții sale. Ba mai mult decât atât, chiar parcursul său l-a influențat să scrie mai multe cărți, inclusiv pe cea menționată anterior, pe care i-a dedicat-o partenerei sale de viață, Ana Pandeli.

Codin Maticiuc și Ana Pandeli, poveste de dragoste ilustrată într-o carte pentru cei mici [Sursa foto: Facebook]

„Consider că am fost un antierou, întotdeauna. Și că sunt pe departe de a fi fost frumos, în orice situație nu am fost. Adică nici când m-am raportat la femei, nici când m-am raportat la orice am vrut să fac, în orice industrie, în cinematografie.

N-am fost niciodată ăla frumos, adică eu tot timpul ar trebui să lupt, să sparg un geam, să intru pe acolo, să intru pe ușa din dos, să mă lupt. N-a fost ușor. N-a fost calea clasică și ușoară. Dar nici nu vreau să mă plâng. Adică sincer, n-aș vrea să mă plâng acum, în acest interviu, să-ți zic cât de greu mi-a fost. Pentru că totuși am fost sănătos, am avut părinți deștepți, părinți care au făcut bani.

Acum să stau eu să zic, săracul băiat bogat cât de greu i-a fost și lui. Nu, nu vreau. Căpcăunului din poveste a fost îngrozitor, ai văzut cât am muncit. Să știi că nu atât de mult. Practic, nici în carte căpcăunii nu se schimbă. Că unii reușesc să se schimbe, e o percepție. Adică, mai mult acolo am vrut să fie. Și după cum vedeți, căpcăunul nu a fost cel care s-a transformat, cum era bestia din “Frumoasa și bestia”, care de fapt era un prinț acolo.

Până la mine era de fapt un căpcăun, doar că putea fi privit și din alt unghi. Ei s-au transformat într-o sigura entitate, într-un balaur cu două capete. Mie mi se pare că frumosul eveniment este și mai special, din punctul meu de vedere decât orice altceva. Decât ce e tradițional și tot ce ar trebui să fie. Ana. Clar. Aia e slăbiciunea lui.”, a mărturisit Codin Maticiuc în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.ro.

