Codin Maticiuc vrea să-și facă dreptate singur, după ce a fost la un pas fie bătut la Untold. „Vreau să mă duc la pușcărie!”

Codin Maticiuc a fost protagonistul unui eveniment neplăcut la festivalul Untold 2021, de la Cluj. Omul de afaceri a povestit pe contul personal de Facebook cum fost pe punctul de a-și lua bătaie de la doi necunoscuți.

Codin Maticiuc, la un pas să fie bătut la Untold 2021

Mai mult, omul de afaceri a făcut un apel către prietenii virtuali să-l ajute să-l găsească pe unul dintre scandalagii, pentru a-i aplica o corecție. Codin Maticiuc susține că nu are încredere în autorități să-și facă treaba și vrea să regleze conturile de unul singur.

„Vreau să mă duc la pușcărie. Aseară când plecam de la Untold împreună cu două fete cineva a jignit-o pe una dintre ele. Rău. M-am întors și l-am văzut pe jegos. Un grăsuț penibil și frustrat pe care (recunosc) l-am jignit și eu înapoi. I-am spus ceva de genul că îl bat ca la concurs. Vocifera și el ceva, nu foarte convins, iar fetele mele ma trăgeau înapoi. Deodată, total din neant, un bombardier să mă lovească printre ele. Cumva m-am ferit și mâinile fetelor care mă împingeau pe stradă l-au mai blocat și n-a reușit sa mă atingă. Am avut noroc că mă aflam chiar la ieșirea din festival și era poliție și jandarmeria care au intervenit imediat. Zic ca am avut noroc căci bombardierul și grăsuțul probabil mă dovedeau. Din păcate l-au legitimat doar pe bombardier, nu și pe grăsuț. Ce credeți? Era din Cluj? Arș! Era din București de la mine, bineînțeles! Dristor mai exact.

Ei și aici vine treaba. Vaă rog frumos, vă las aici poze cu smardoiul, dacă îl recunoașteti, vă rog să-mi lăsați în privat, ce știți de el. Îl bate fratele vostru așa mic cum e. Știu, e ilegal să-ți faci dreptate singur și poliția din Cluj mă așteaptă sa fac plângere. N-o să fac. De ce? Am mai făcut la circa 2, la mine la București și au lucrat cu infractorii. Încredere zero. Plus că nici nu prea există lege că până la urmă doar a încercat să mă lovească. Cred că nici amendă nu-și ia. Mai bine-l amendez eu.

Revin, dați-mi un semn. Îl urechez singur la el în cartier. Chiar la el la bloc. E normal și legal? Nu e. Gigi Becali s-a dus la închisoare fix pentru că și-a făcut dreptate singur. Nu vă încurajez și nici nu vă recomand să faceți asta dacă vă aflați în locul meu. Fac eu și sunt gata să plătesc pentru asta, dar o tragere de urechi și un șut în cur merită să îi trag cocalarului”, a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

Bărbatul pe care îl căuta Codin Maticiun, alături de un polițist

La câteva ore după ce a postat mesajul pe Facebook, Codin Maticiuc a șters postarea cu totul. Mai mult, omul de afaceri a revenit cu un mesaj împăciuitor, în care pune incidentul pe baza alcoolului.

Codin Maticiuc, criticat de fani pentru mesajul lui

Apelul lui Codin Maticiun nu a rămas fără răspuns. Dacă unii dintre urmăritorii săi i-au dat dreptate și îl susțin în demersul său de a se răzbuna pe unul dintre cei doi agresori, alți internauți îl judecă și susțin că modul în care se comportă nu e demn pentru un proaspăt tătic.

„Un părinte cu copil minor acasă (fetiță btw) zice că „își asumă pușcăria?!”; „Eu cred că fetița ta are mult mai multă nevoie de atenția ta decât un asemenea specimen, copiii pe care îi ajuți la fel, nu se merită să faci ceva necugetat. Dă-le clasa și arată-le că ești mai cu capul pe umeri. Dacă îl bați nu rezolvi nimic, tratează cu indiferență și gândește-te doar la fetița ta!!”; „ Am părere bună despre tine prin prisma lucrurilor bune pe care le faci. Dacă nu ai capacitatea să treci peste un incident de genul, ca un gentleman, și cauți să-i aplici o corecție tipului care oricum nu îi oferă nici o lecție, ești slab. Sorry. Grow up”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor, care îl sfătuiesc pe Codin Maticiuc să renunțe la răzbunarea sa.