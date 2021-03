Codrin Ștefănescu dă de pământ cu Marcel Ciolacu: ”Viclean copil de casă...”! Scandal pe revenirea lui Dragnea în PSD

In articol:

Codrin Ștefănescu a reacționat dur după declarațiile lui Marcel Ciolacu, actual șef al Partidului Social Democrat, care susține că partidul are ușile închise pentru oameni precum Liviu Dragnea sau Adrian Năstase. Ștefănescu, fost secretar general al PSD, este unul dintre puținii politicieni care și-au asumat prietenia cu Dragnea chiar și după ce acesta a fost trimis la închisoare. El spune că oamenii din interiorul partidului gândesc diferit față de șeful PSD și că acesta propune măsuri care vin în contradicție cu ceea ce cred membrii obișnuiți ai partidului.

Codrin Șteănescu: ”Noul PSD e un fel de USR”

”Ciolacu, viclean copil de casā, zice cā Nastase și Dragnea nu se pot întoarce in PSD niciodatā! Cā PSD-ul condus de el merge spre viitor, un viitor in care partidul stā sluj in fata Sistemului de la care își ia ordinele! Cā Nastase și Dragnea sunt cam penali, iar noul PSD e un fel de usere și nu acceptā! Am așteptat toatā ziua o reacție din partea oricărui membru din conducerea partidului! Nu a venit, lașitatea a atins cote alarmante! Așa cā ii răspund eu lui Ciolacu: te înșeli, nu tu decizi asta! Baza partidului gândește cu totul altceva, membrii simpli și fără funcții de conducere nu vā mai suportā! Tu, Grindeanu, Dâncu și Stănescu, reprezentați tot ceea ce votanții noștri nu admit sau acceptā! Lașitate, securism, fricā, trādare! Și promit sā vā arāt in viitorul apropiat cât de mult contați pentru electorat! Personaje fārā onoare și scrupule ce sunteți!”, a scris Codrin Ștefănescu pe contul lui de socializare.

Ciolacu nu-i vrea pe Dragnea și Năstase în partid

Scandalul a început după ce Marcel Ciolacu a dat ieri un interviu pentru G4Media în care a fost întrebat dacă lideri marcanți din trecutul partidului, dar cu probleme penale, mai au ce căuta în PSD după ce aceștia își rezolvă situația juridică. Este cazul lui Liviu Dragnea, care va fi eliberat în viitorul apropiat sau a lui Adrian Năstase, a cărui interdicție de a ocupa o funcție publică va expira în acest an. ” Este foarte puțin probabil”, a răspuns Marcel Ciolacu.

Codrin Ștefănescu îl vrea pe Dragnea în PSD

Pe de altă parte, Ciolacu a explicat că în cazul lui Robert Negoiță, primar al sectorului 3, nu el va fi cel care va decide dacă acesta se poate reîntoarce în PSD. El spune că partidul va hotărî prin vot dacă edilul mai poate reveni în rândurile sale. Ciolacu a citat-o pe Gabriela Firea, care a spus că ”partidul nu are nevoie de oameni care folosesc partidul ca pe o trambulină personală după care, când echipa are nevoie de ei, aleg să dezerteze”.