Codruț de la Puterea dragostei a recunoscut relația cu Claudia Florescu, după lupta din Gala RXF: „De vreo 3-4 ani de zile” | EXCLUSIV

Codruț Pop l-a învins în gala RXF Next Fighter pe Alin Gherghel, înainte de limită. La meci, în mod surprinzător, fostul concurent de la Puterea dragostei a fost susținut de Claudia Florescu, cunoscută de la show amoros, și nu de Alexandra, fosta sa iubită, cea cu care bărbatul a mai încercat să își refacă relația în ultima perioadă.

Codruț a câștigat aseară, însă, a avut o serie de probleme medicale la ieșirea din ring, la fel ca și adversarul său. A fost nevoie de intervenția medicilor, pentru ca sportivul să își revină rapid și să declare, în exclusivitate, pentru WOWnews, că această dispută reprezintă primul pas spre galele importante. La meci, Codruț Pop a avut o galerie numeroasă, printre ei foști concurenți și prieteni de la Puterea dragostei, cuplul Mădălina și George, Radu Dragne, Cristian Marinescu sau Romeo Vasiloni.

Codruț, totul despre relația cu Claudia Florescu

Codruț s-a luptat în cușcă cu Alin Gherghel. O prezență feminină neașteptată i-a fost alături și l-a susținut. Este vorba despre Claudia Florescu, fostă concurentă a show-ului de pe insulă. Codruț nu s-a ascuns și a explicat ce este între ei.

„Claudia e o prietenă de vreo 3-4 ani de zile, nu s-a întâmplat nimic niciodată între noi, nu a fost vorba de combinații, nimic, pur și simplu suntem niște prieteni care când ne vedem, ne salutăm. Eram în sezonul 3 în emisiune și m-am dus eu în Italia la ai mei și atunci am ieșit o dată cu ea, dar strict amical.”, a declarat Codruț.

Codruț l-a bătut pe Alin Gherghel

Codruț l-a învins pe adversarul său Alin Gherghel, în cușcă. Nu a fost un meci ușor, însă publicul s-a bucurat de un show pe cinste.

„Rezultatul era de așteptat. A fost un meci frumos, am făcut show. Eram pregătit pe pumni și picioare, nu mă așteptam să încerce să mă ducă la sol. La un punct, se putea decide tot, dar nu s-a decis. Le mulțumesc prietenilor mei de la Oradea, care au venit să mă susțină. Știam că dacă pierd îi dezamăgesc și nu am vrut. Dacă pierdeam, nu mă simțeam eu bine. Mă bucur mult că am câștigat.”, a spus Codruț, la WOWnews.

