Codruț și Alexandra de la ”Puterea Dragostei” s-au împăcat, chiar de sărbători! Nimeni nu se aștepta să-i mai vadă împreună

Alexandra și Codruț sunt doi dintre cei mai iubiți concurenți de la ”Puterea Dragostei, iar cei doi formează un cuplu încă de când au ieșit din competiție, însă au avut parte de o relație cu suișuri și coborâșuri, cu mai multe despărțiri și împăcări, dar de fiecare dată s-au întors unul în brațele celuilalt.

Ei bine, deși fanii lor credeau că sunt despărțiți, recent, însă, chiar de sărbători, Alexandra și Codruț le-au făcut o mare bucurie admiratorilor, asta pentru că s-au afișat împreună, semn că au o relație în continuare, iar lucrurile au intrat, din nou, pe un făgaș normal pentru cei doi amorezi.

Cei doi îndrăgostiți au ținut să împărtășească totul cu fanii de pe Instagram, asta pentru că fostul concurent de la ”Puterea Dragostei”, Codruț, a fost cel care a postat o fotografie alături de Alexandra.

Alexandra și Codruț [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu câteva luni, Codruț a fost implicat într-o altă relație

În luna septembrie a acestui an, toți fanii cuplului au crezut că Alexandra și Codruț și-au spus ”Adio” definitiv, asta pentru că tânărul a fost implicat într-o altă relație, la momentul respectiv oferind o serie de declarații despre noua iubită.

"I-a luat altcineva locul Alexandrei. Sunt cu o altă femeie. E un început, câteva săptămâni și sper să fei bine. Pe această cale, Ramona mea, te pup. Așa o cheamă. Sper să fie o relație de lungă durată. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut și acum suntem la început de relație. E de la Deva ea. Am cunoscut-o în mediul online. Ea mi-a dat un like pe TikTok și de acolo a început totul. Este atrăgătoare din toate punctele de vedere. E blondă, am eu ceva pentru blonde.(...) E mai cuminte Ramona decât Alexandra, asta până se enervează.", a declarat Codruț, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.