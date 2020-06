In articol:

Dani Mocanu pare să vrea să facă o schimbare în plan artistic, motiv pentru care, de curând, a pus la punct o colaborare cu unul dintre pionierii acestui stil muzical, celebrul Costi ioniță.

Citeste si: Lovitură dură pentru Alex Velea! Abi Talent și Dani Mocanu pregătesc o colaborare?

Citeste si: Roxana de la „Puterea Dragostei” atac dur la adresa lui Dani Mocanu și anunț pentru Andy Adetu: „Ne vedem în instanță!”

Citeste si: Femeia care l-a băgat pe Dani Mocanu în belele cu DIICOT-ul se distrează de minune! Elena face show-uri fără perdea VIDEO nerecomandat minorilor

”Așa cum am promis, azi, pe data de 1 Iunie, am lansat acest mega proiect ”Artileria” care te mișcă fără să vrei. Un proiect Next Level realizat la cel mai înalt nivel din România, la care au contribuit Costi Ioniță, cel mai tare producător de muzica din Europa, și Alex Ceaușu, calitatea cea mai buna din țară pe partea de video. Dați volumul la maxim să vă ducă vecinii la poliție că merită”, a spus Dani Mocanu la câteva ore de la lansarea în online a piesei.

Iar succesul melodiei făcute alături de Costi Ioniță a fost unul colosal, reușind, ca doar într-o zi de la lansare, să depășească 750.000 de vizualizări, reușind, evident, să se claseze pe primul loc în topul Youtube din România. Iar clipul, unul cu totul și cu totul diferit față de ceea ce filma până acum Dani Mocanu, nu îl mai arată de durul manelelor încătușat sau luptând cu Poliția, ci îl pune într-o lumină în stilul vedetelor de peste Ocean, înconjurat de tinere cât se poate de atrăgătoare.

Dani Mocanu, săltat de mascați pentru un clip

”Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, faptă prev. de art. 369 Cod penal”, este anunțul făcut de autorități cu privire la Dani Mocanu, anul trecut. După ce a stat la audieri aproape 12 ore, Dani Mocanu a fost eliberat de procurori.

”Sunt, deja, foarte obosit, subiectul e dificil. Nu am nicio interdicție. Mi-au dat drumul după 24 de ore și am mers direct acasă. Au stabilit un termen pentru data de 2 septembrie, va trebui să mă prezint la Procuratură ca să continuăm povestea”, ne-a spus, sfârșit de oboseală, Dani Mocanu. Mai mult, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, celebrul manelist a mai făcut o serie de precizări. ”Ce se întâmplă este foarte absurd, dar, legea spune că eu risc între 6 luni și 3 ani de închisoare”, ne-a spus, la acea vreme, Dani Mocanu.

Mai mult, recent, Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru respectivul videoclip, urmând să se apere, în fața magistraților pentru acuzațiile de incitare la ură împotriva femeilor.

Dani Mocanu, băgat în belele de o fostă iubită

Cu ani în urmă, fosta iubită a lui Dani Mocanu, Elena, aflată la Londra, era de-a dreptul îngrozită că manelistul va face publice poze cu ea în ipostaze indecente. Degeaba, a încercat ea să-l convingă să nu divulge secrete din intimitatea lor, căci Dani Mocanu s-a răzbunat crunt pe ea și a dat publicităţii fotografii cu Elena complet goală şi a povestit că este o prostituată pe care a cunoscut-o la Londra.

Iar acela este momentul în care procurorii au început să instrumenteze dosarul respectiv. Și, pare-se, problemele lui Dani Mocanu sunt mai grave decât s-ar credea la prima vedere, mai ales că Elena ar fi oferit procurorilor dovezi prin care manelistul a fost ”prins cu mâța-n sac” și, ea trimițându-i, în repetate rânduri, sume mari de bani, sume a căror provenieneță i-a făcut extrem de curioși pe cei de la DIICOT.

Mai mult decât atât, pare-se, declarațiile date de Elena ”îl înfundă” și mai mult pe celebrul manelist, aceasta recunoscând că îi trimitea o bună parte din banii câștigați prin ”metode doar de ea știute”, dar explicate anterior chiar de Dani Mocanu. Și nu, a susținut ea, nu sunt sume de bani pe care i le făcea cadou, ci erau sume de bani pe care Dani Mocanu i le cerea, explicit, susținând că are probleme financiare și că doar ea, și dragostea lor, îi pot salva pielea.