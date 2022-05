Colaborare de excepție în lumea muzicală! GIM și 7EVEN au lansat piesa „Vino Doamne”

In articol:

Cu câteva săptămâni în urmă, GIM și 7EVEN au lansat piesa „Vino Doamne”. A ajuns rapid la sufletele oamenilor datorită mesajului puternic pe care îl transmite. Piesa sugerează un mesaj puternic, pozitiv, care reflectă realitatea, crudă de cele mai multe ori, cu care oamenii de pretutindeni sunt nevoiți să se confrunte zi de zi.

Piesa a fost lansată în preajma sărbătorilor pascale care tocmai au trecut, fiind unul dintre cele mai bune momente pentru ca o astfel de piesă să fie ascultată de oameni, dar nu numai. Melodia aduce în prim-plan nevoia de credință și de ajutorul divinității mai ales în ziua de astăzi, când în toată lumea au loc, din nefericire, evenimente distructive, războaie, foamete, crime și multă suferință.

„Vino Doamne” este cântată de GIM, un tânăr de 20 de ani care s-a făcut remarcat în cadrul unei emisiuni TV. Acum, în colaborare cu 7EVEN, artistul a reușit să aducă în același loc tineri foarte talentați, cu visuri mărețe și cu o ambiție de nezdruncinat.

Rezultatul, „Vino Doamne” a fost pe măsura așteptărilor, oamenii fiind de-a dreptul impresionați de prestația tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani.

GIM și 7EVEN, priam colaborare muzicală

Trupa 7EVEN este formată din 7 tinere talentate și dedicate muzicii, care și-au descoperit această pasiune de la vârste fragede. Și-au început cariera participând la diferite concursuri și emisiuni TV și iată că acum au revenit în atenția admiratorilor lor cu o piesă alături de GIM. 7EVEN mai au o piesă, prima din carieră, lansată la finalul anului care tocmai s-a încheiat, produsă și compusă de Costi Ioniță.

În cadrul show-ului la care a participat, GIM a fost văzut și apreciat de o mulțime de telespectatori. Aceștia au fost profund impresionați de mesajul transmis prin piesa sa, tânărul dând de înțeles că muzica reprezintă, pentru el, o modalitate prin care își exprimă cele mai profunde sentimente.

GIM [Sursa foto: Instagram]

„Nici acum nu conștientizez! E uimitor, nu am cum să descriu asta. Simți că ești important, simți că cineva vrea să te audă! Zici că ai murit și ai ajuns în Rai! Am muncit să ajung aici și am îndurat multe”, a spus tânărul pe micile ecrane.