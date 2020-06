In articol:

Florin Salam s-a întâlnit într-o benzinărie cu Florin Pește, cel care a compus, de-a lungul anilor, melodii pentru trupa Frații Pește, dar și pentru Denisa Manelista, nepoata sa, al cărei impresar a fost, la începutul carierei acesteia.

”O să colaborăm de acum înainte, practic am semnat un contract. Va fi ceva de neimaginat, el a venit cu niște idei, eu cu altele, va revoluționa lumea manelelor. Era cazul să începem o asemenea colaborare”, ne-a explicat, în exclusivitate, Florin Pește. Mai mult decât atât, pare-se, Florin Salam a fost cel care l-a convins pe Florin Pește să revină în lumea manelelor după ce, acum mai bine de doi ani, unchiul Denisei Manelista și-a anunțat retragerea din muzică, preferând să se ocupe de studioul lui de animație.

„Daca tot am spus ca ma apuc iar de muzica, am zis sa incep cu No1. In curand piese noi, voce Florin Salam, orchestratie Florin Peste”, a postat unchiul Denisei Manelista. Salam și Pește s-au întâlnit într-o benzinărie, acolo unde, în timp ce făceau plinul, s-au așezat pentru a discuta.

Salam a luat un scaun în fața căruia au fost aduse două lăzi de bere goale, puse acolo pentru a se așeza paharele cu cafea și sticlele cu apă minerală, în timp ce Pește a stat pe o altă ladă de bere, dicuția dintre cei doi fiind una sufiecnt de lungă încât colaborarea anunțată să devină una de succes.

Florin Salam, în război cu maneliștii noii generații

”De când a început Jador să aibă succes, Florin Salam a cam fost deranjat de atitudinea lui. A făcut aluzii peste aluzii cu privire la talentul lui Jador și, la un moment dat, chiar era tensionată situația. Atunci însă a intervenit Culiță Sterp și a fost la Florin Salam la studio și au discutat. Iar unul dintre subiecte a fost chiar Jador, mai ales că Culiță Sterp este amic cu el, iar Florin Salam a fost calmat. De altfel, acum, ironiile lui Florin Salam nu mai sunt neapărat răutăcioase, ci îi atrage atenția doar să nu mai fie arogant. Culiță a reușit să îi împace și, normal, acum este și el, uneori, ironizat de Florin Salam, dar o face prietenește”, ne-a spus un apropiat de-al lui Culiță Sterp.

Mai mult, de curând, Florin Salam, la o mică agapă, s-a apucat de cântat, dar nu înainte de a arunca câteva ”săgeți” pentru maneliștii din generația nouă. ”Edvine, îți cântă fratele tău... 300 de lăutari din ăștia de după Revoluție... Dar tot noi îți răcorim inima... Suntem modești, dar tu știi că cum îți cântăm noi nu îți cântă nimeni, de pe planetă. Și după câteva șprițuri, eu, care nu mai când în România decât câteva luni...”, a fost o parte a dedicației făcute de Florin Salam, ușor incoerent la vorbit, aluziile la prestaţile lui Jador fiind evidente.