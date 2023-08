Colega de salon a gravidei din Botoșani scoate la iveală tot adevărul despre noaptea tragediei! Prin ce chinuri a fost nevoită să treacă Alexandra, înainte să-și dea ultima suflare: "Gura și nasul îi erau vinete"

In articol:

Alexandra a avut parte de un sfârșit tragic și a lăsat în urma ei trei copii care își plâng acum mama zi de zi. Tânăra de doar 26 de ani era însărcinată în trei luni când a mers de urgență la spital pentru că acuza dureri abdominale.

Colega de salon a Alexandrei a făcut declarații despre seara în care gravida din Botoșani a murit

Femeia pierduse sarcina, iar spitalul nu a avut niciun medic care să intervină chirurgical asupra fătului mort, astfel că s-a stins strigând după ajutor. La scurt timp de la tragedie, colega ei de salon din acea seară a făcut declarații cutremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat.

Alexandra Ivanov trăia una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și se pregătea să devină mămică pentru a patra oară. Pe data de 18 august, aceasta a mers la spitalul din Botoșani pentru că acuza dureri abdominale insuportabile. Noaptea aceea i-a fost, însă, fatală. După câteva investigații, s-a constatat că avea o hemoragie internă din cauza sarcinii oprite din evoluție, astfel că a rămas internată așteptând ca un medic să o preia. Așteptarea a fost prea mare pentru Alexandra, iar după șapte ore în care a repetat continuu că nu are aer a decedat.

Colega ei de salon din acea seară scoate acum la iveală amănunte halucinante. Femeia susține că s-a speriat teribil atunci când a văzut că gravida nu se putea opri din plâns și că aproape toată fața i se învinețise. A anunțat asistentele, însă nici urmă de vreun medic.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia pentru Antena 3 CNN .

Care a fost, de fapt, cauza morții Alexandrei

La câteva zile de la deces, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani a declarat care a fost, de fapt, cauza morții Alexandrei.

În certificatul constatator al decesului scrie că Alexandra a murit după ce ar fi suferit un edem pulmonar și insuficiență cardio respiratorie. Totodată, sarcina tinerei se oprise din evoluție și avea o infecție complicată.

„Cauzele decesului, conform cu certificatul medical constatator al decesului au fost: insuficienţă cardio-respiratorie acută, edem pulmonar acut şi sarcină oprită în evoluţie, complicată infecţios”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, Ioan Asaftei, pentru news.ro.