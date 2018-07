Compatibilitatea de zodii: cu cine te potrivesti la pat in functie de zodie?

Daca esti in cautarea unui partener si nu vrei sa te arunci cu capul inainte fara sa stii detalii despre el si despre compatibilitatea voastra in pat, articolul urmator iti poate oferi mai multe informatii in acest sens.

Compatibilitatea de zodii: BERBEC Combinatii explozive in pat pentru zodia Berbec

Berbec - Leu

Berbec - Sagetator



Berbec - Balanta

Berbec - Pesti

Berbec - Gemeni

Compatibilitatea de zodii: TAUR Combinatii explozive in pat pentru zodia Taur



Taur - Rac

Taur - Fecioara

Taur - Balanta

Taur - Scorpion

Taur - Capricorn



Compatibilitatea de zodii: GEMENI Combinatii explozive in pat pentru zodia Gemeni



Gemeni - Berbec

Gemeni - Leu

Gemeni - Balanta

Gemeni - Scorpion

Gemeni - Varsator



Compatibilitatea de zodii: RAC Combinatii explozive in pat pentru zodia Rac



Rac - Taur

Rac - Leu

Rac - Fecioara

Rac - Scorpion

Rac - Pesti



Compatibilitatea de zodii: LEU Combinatii explozive in pat pentru zodia Leu



Leu - Berbec

Leu - Gemeni

Leu - Rac

Leu - Balanta

Leu - Sagetator

Leu - Scorpion



Compatibilitatea de zodii: FECIOARA Combinatii explozive in pat pentru zodia Fecioara

Fecioara - Taur

Fecioara - Rac

Fecioara - Fecioara

Fecioara - Pesti

Fecioara - Capricorn

Compatibilitatea de zodii: BALANTA Combinatii explozive in pat pentru zodia Balanta



Balanta - Berbec

Balanta - Taur

Balanta - Gemeni

Balanta - Leu

Balanta - Balanta

Balanta - Sagetator

Balanta - Varsator



Compatibilitatea de zodii: SCORPION Combinatii explozive in pat pentru zodia Scorpion

Scorpion - Berbec

Scorpion - Taur

Scorpion - Gemeni

Scorpion - Rac

Scorpion - Leu

Scorpion Scorpion

Scorpion - Capricorn

Scorpion - Pesti



Compatibilitatea de zodii: SAGETATOR Combinatii explozive in pat pentru zodia Sagetator



Sagetator - Berbec

Sagetator - Leu

Sagetator - Balanta

Sagetator - Varsator



Compatibilitatea de zodii: CAPRICORN Combinatii explozive in pat pentru zodia Capricorn



Capricorn - Taur

Capricorn - Scorpion

Capricorn - Capricorn

Capricorn - Pesti



Compatibilitatea de zodii: VARSATOR Combinatii explozive in pat pentru zodia Varsator



Varsator - Gemeni

Varsator - Rac

Varsator - Balanta

Varsator - Sagetator

Varsator - Varsator



Compatibilitatea de zodii: PESTI Combinatii explozive in pat pentru zodia Pesti



Pesti - Rac

Pesti - Fecioara

Pesti - Scorpion

Pesti - Capricorn