După moartea soțului ei, Victor Surdu, decedat în 2011, Angela Similea s-a trezit fără voia ei ăntr-o mulțime de procese care vizau împrumuturile pe care le făcuse politicianul pentru a-și susține numeroasele afaceri. În lipsă de soluții și de lichidități, celebra solistă, care a împlinit recent 74 de ani, s-a decis să renunțe la conacul familiei de la Mataraua, acolo unde locuise cu Victor Surdu în ultimii ani.

Citeste si: Mesaj emoționant al soției lui Adrian Daminescu la aniversarea Angelei Similea: ”Unică, sensibilă, atât de puternică!”

Citeste si: La 70 de ani, Corina Chiriac a pus punct carierei: ”Mulțumesc tuturor membrilor echipei și colegilor de breaslă!”

Poziționat foarte avantajos, nu departe de București, pe malul unui lac, conacul a fost scos inițial la vânzare pentru 750000 de euro, prețul corect pentru o proprietate uriașă, cu facilități de tot felul: 16 camere, teren de 6500 de metri pătrați, piscină, podgorie, seră, piviniță și cramă.

Numai că lunile au trecut, iar cumpărătorii nu s-au înghesuit, așa că artista a redus 100000 de euro din pretențiile financiare, însă tot fără folos, deși în anunțul de vânzare se specifica și faptul că proprietatea are condiții ideale pentru una zil de bătrâni sau un centru de înfrumusețare.

Astăzi, conacul de la Mataraua pare părăsit, deși are cineva grijă de domeniu. ”Doamna Angela nu a mai trecut de ceva vreme pe aici, am înțeles că îi e greu să suporte, sunt prea multe amintiri pentru ea aici. Am auzit că a vândut o bucată de teren, din spate, dar atât. E păcat de loc, dar nici ea nu poate să mai reducă din preț, din câte am înțeles și eu, că apoi iese în pierdere”, ne-a mărturisit un vecin al Angelei Similea din Mataraua.