CONCERT EXTRAORDINAR GAROU 18 APRILIE, SALA PALATULUI, ORA 19.00

Garou prezentă la Bucuresti un eveniment extraordinar „GAROU IS BACK” ca parte a turneului mondial – 18 aprilie 2022, Sala Palatului

Garou este poate unul dintre cei mai strălucitori, mai fermecători si mai carismatici cântăreți ai lumii francofone din ultimele două decenii. Marele lui talent este bine cunoscut publicului din întreaga lume, iar vocea răgusita si sexy, imaginea macho și romantismul fac sa bata intens inimile femeilor.

La sfârșitul anilor 90, a intrat în spatiul muzical incălcand toate canoanele: in 1997 rolul Quasimodo din musicalul „Notre Dame de Paris” l-a transformat dintr-un artist necunoscut din Quebec, în vedetă mondială. Garou are in palmarez zece albume de studio, concerte in locatii prestigioase, duete cu vestiti muzicieni pop (Celine Dion, Robbie Williams, Rob Thomas și multi altii), prestatia la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver, jurat în versiunea franceză a emisiunii „Voce”, actor in filme, precum și participarea la programul celebrului Cirque du Soleil.

În 2022, Garou reia turneul „ Garou is back”, fiind amânat anterior din cauza pandemiei. Întoarcerea în toate sensurile cuvântului- viața continuă! Garou este întotdeauna recunoscut și imprevizibil.

Programul include hituri din diferiți ani, compoziții rock din repertoriul „marilor” și melodii în stilul soul din cel mai recent album Soul City. Soul în traducere inseamna „suflet”, iar Garou depune tot sufletul în aceste compoziții.

Soul City este o călătorie în trecut, în acea perioadă în care tânărul artist necunoscut interpreta in mici localuri( baruri), iar vocea sa unica de bariton, cu raguseala caracteristică, se îmbina de minune pentru compozitiile funk, soul, rhythm & blues. Cu trecerea anilor, popularitatea a crescut, dar soul-ul, ca stil și atitudine, a rămas. Se pare că experimentul a funcționat.

Din spusele lui Garou, care de câțiva ani, nu a înregistrat discuri noi, Soul City i-a trezit dorința de a crea și lansa albume noi.

Sufletul lui a întinerit.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Nu rata impresionantul „Garou is back”! Ne vedem pe 18 aprilie 2022 la Sala Palatului!

Biletele se achizitioneaza numai din punctele mai sus mentionate care sunt recomandate de catre societatea organizatoare pentru a se evita cumpararea unor falsuri sau a unor bilete cu un pret mult mai mare, si nu de pe

site-uri precum viagogo.com, olx.ro, lajumate.ro, okazii.ro etc. In cazul in care, totusi, s-au achizitionat biletele si din alte puncte decat cele agreate, va rugam insistent sa

sunati la numerele de telefon de mai jos pentru a verifica autenticitatea lor inainte de ziua spectacolului.

Intrarea copiilor pana la varsta de 5 ani inclusiv, insotiti de parinti, este libera.

Pe langa cele patru categorii de bilete, organizatorii pun la dispozitia publicului pachetul MEET & GREET care include biletul de intrare si intalnirea cu artistul precum si poza si autograf.

Spectacolul incepe la ora 19:00.

Biletele se găsesc la Sala Palatului și online pe: vandbilete.ro, eventim.ro, iabilet.ro, salapalatului.ro ,.ro si blt.ro. entertix

Informații: 0745 171 770, 0722 408 143.