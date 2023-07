Concert Guns N' Roses 2023. La ce oră începe concertul din București și care sunt cele mai așteptate piese

In articol:

Concert Guns N' Roses 2023. La ce oră începe concertul din București? Iată care sunt cele mai așteptate piese de fani!

Concert Guns N' Roses 2023

Guns N' Roses vor concerta în București pe 16 iulie, pentru prima dată reunindu-se în formula clasică și consacrată, pentru ceea ce promite să fie concertul rock al anului! Evenimentul, organizat de Emagic, va avea loc la

Arena Națională și va aduce pe aceeași scenă pe Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer și Melissa Reese.

Guns N' Roses revin într-un turneu mondial amplu în 2023, produs de Live Nation, care va include spectacole pe stadioane, arene și festivaluri din întreaga lume pe durata verii și în toamnă. Trupa de rock puternic își începe turneul pe 5 iunie la Tel Aviv.

Accesul la concertul Guns N' Roses 2023 se va face începând cu ora 16:00, pe data de 16 iulie 2023, pe la cele trei intrări amenajate pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Concert Guns N' Roses 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Cele mai așteptate piese de fani la concertul Guns N' Roses 2023

Guns N' Roses este una dintre cele mai populare trupe de rock din lume, cunoscută pentru hituri precum "Sweet Child o' Mine", "November Rain" și "Welcome to the Jungle".

De asemenea, în 2012, trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, recunoscând astfel contribuția lor semnificativă la muzica rock.

Iată care sunt cele mai aștepte piese de fani la concertul Guns N' Roses 2023:

Sweet Child O' Mine

November Rain

Paradise City

Knockin' on Heaven's Door

Welcome to the Jungle

Don't Cry (Original)

Patience

Live and Let Die

You Could Be Mine

Mr. Brownstone

Civil War

Since I Don't Have You

Used To Love Her

Yesterdays

Nightrain

Estranged

Rocket Queen

It's So Easy

My Michelle

Sympathy For the Devil

You're Crazy

Out ta Get Me

14 Years

Surse: onlineradiobox.com, entertix.ro