Conchita de România a anulat nunta cu iubitul milionar! Vedeta a povestit în lacrimi tot ce s-a întâmplat: "Mi-am găsit alinarea în brațele unui puști de 21 de ani" | EXCLUSIV

Cel supranumit „hairstylist-ul vedetelor” se mândrește cu orientarea sa sexuală și cu stilul său extravagant, dar mai cu seamă se laudă că își trăiește viața fără să țină cont de criticile altora. Acum are parte de cea mai mare bucurie! Din păcat, nunta a trebuit anulată, iar WOWbiz este primul care află de ce.

Conchita de România s-a despărțit de iubitul milionar

Conchita de România ne-a dat vestea în exclusivitate! Nu mai este împreună cu cel cu care urma să meargă la altar. Ne-a dezvăluit motivul, însă, printre lacrimi, semn că sentimentele încă există. Totuși, Conchita nu a stat pe tușă și și-a găsit alinarea în brațele unui alt bărbat, mult mai tânăr decât ea, dar la fel de potent financiar.

"M-am despărțit de bărbatul meu. Nu mai suntem împreună, am anulat și nuntă și tot, pentru că am realizat că nu cred că suntem potriviți unul pentru celălalt și că am nevoie de un bărbat puternic care în momentul în care pic jos trebuie să mă ridice, iar soțul meu nu a fost capabil să mă ridice de jos, m-a lăsat să mă înfund mai tare. Mi-am găsit alinarea în brațele unui puști de 21 de ani, de etnie turcă, care mă face foarte fericită și plec după el la Constanța. Ideea e că eu cu iubitul meu, îl consider singurul meu soț, a fost și este prima mea dragoste. Este bărbatul pe care consider că Dumnezeu mi-a luat lumina ochilor mei și e foarte greu să vorbesc subiectul ăsta fără să plâng. Este omul pe care l-am tatuat pe tot corpul meu și este pe bune altarul vieții mele. Dacă ar trebui să renunț la Dumnezeu, aș renunța doar să îl am pe el lângă mine. Este doar o pauză între noi doi, îmi este foarte greu să trăiesc fără el, știu că și lui îi este foarte greu. Dacă e să fie, va fi și peste 20 de ani, dacă e să nu fie niciodată al meu, înseamnă că nu va fi niciodată. Eu am niște afaceri în spatele meu, eu sunt o femeie puternică, am învățat că eu sunt înțelepciune și că trebuie să fiu cea mai bună variantă a mea, cu sau fără un bărbat în spatele meu. Bărbații, pentru mine, sunt doar puterea financiară, eu nu am luat bani de la bărbați, nu m-am prostituat niciodată. Pur și simplu mi-am dorit un bărbat potent financiar, pentru a nu veni să îmi ceară o cafea sau dacă vreau o geantă de 70.000 să nu facem credit la bancă, să te duci și să mi-o iei.", a declarat Conchita de România, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Conchita de România, prietena luxului de mică

Conchita de România este obișnuită de mică cu luxul și opulența, având un tată care îi făcea toate poftele. De aici și pretențiile pe care le are. Chiar ea ne-a spus cum arăta viața ei, când mergea la școală.

"Tatăl meu este sexul puternic, un bărbat care ne-a ținut acasă, ne-a oferit absolut tot luxul și toată bogăția de pe pământ. Când oamenii purtau genți de 30 de lei la școală, eu purtam genți de 300 de lei și lumea credea că sunt extraterestru, dar eu eram cel mai haladit om. În cei 29 de ani ai mei am realizat că am găsit doar un bărbat potent financiar și în pat un nebun fantezist, care mi-a dat viața peste cap. Dar, de fapt, când am căzut la pământ, el a renunțat la mine și eu nu pot să trec peste asta. Așa că, mi-am refăcut viața cu un tânăr turc, care deține, peste jumătate din Constanța. Are chestii veritabile. Îmi plac bărbații jucăuși în pat, dacă nu știi să mă seduci în pat, înseamnă că ești prost.", a mai spus Conchita de România, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

