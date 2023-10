Conchita de România a spus clar prețul operației care îl va transforma în femeie: "Ar trebui să mă judec" De ce amână vedete momentul schimbării și ce rol crucial are iubitul arab | EXCLUSIV

In articol:

Conchita de România a avut parte de un an plin.

Vedeta a fost cerută în căsătorie de iubitul arab, iar prețul inelului este de peste 100.000 de euro. Haristylistul face naveta între România și Dubai, dar și Londra, iar în curând urmează să plece din nou la iubitul arab.

Deși s-a speculat că a dispărut, după ce nu le-a mai răspuns cunoscuților la telefon timp de câteva, zile, a explicat în exclusivitate la WOWnews ce s-a întâmplat în acele momente. Se pare că Dudu a fost la o clinică specializată în operații pentru schimbare organelor intime, iar acolo a fost nevoit să fie rupt de realitate pentru o perioadă, timp în care să analizeze și să vadă dacă își dorește cu adevărat să devină femeie.

Tânărul a aflat astfel că nu este chiar 100% pregătit pentru transformare, iar un impediment și mai mare ăl joacă relația cu iubitul arab.

Conchita de România gata să se transforme în femeie

Dacă se va opera, nu va mai putea intra în Dubai și va fi nevoit să dea în judecată statul pentru schimbarea datelor din cartea de identitate. Toate detaliile despre împăcare, schimbare și transformarea în femeie, au fost oferite chiar de Dudu, în exclusivitate la WOWnews.

Dudu a luat decizia să facă o schimbare și astfel să recurgă la toate procedurile necesare prin care să devină femeie.

Astfel s-a întâmplat că a fost nevoie să meargă într-o clinică specializată, iar unul dintre lucrurile pe care le-a avut de făcut a fost să se deconecteze de la tot, tocmai pentru a avea suficient timp să se gândească foarte bine dacă își dorește cu adevărat acest lucru.

Citește și: Naomy are de unde alege. A pregatit 3 piese pentru Eurovision si anul acesta vrea sa dea lovitura!

Așa s-a făcut că imediat au început speculațiile și zvonurile cum că ar fi dispărut. Dudu explică faptul că medicii recurg la aceste proceduri pentru operațiile ce vizează transformarea de la bărbat la femeie, tocmai pentru că nu toți oamenii reacționează bine cânt trec prin acest proces și pot începe d Conchita de România [Sursa foto: Captură YouTube] epresiile.

"Am luat decizia să mă schimb cu totul, adică să devin femeie și am ascuns foarte mult decizia aceasta de părinții mei, pentru că părinții mei nu sunt de acord cu schimbarea aceasta de la bărbat la femeie. Am dat niște psihologie, eu în perioada aceea nu am mai răspuns nimănui la telefon și de acolo presa a scos fel și fel de zvonuri că aș fi fost internat în anumite clinici.

Am fost într-o clinică unde au vrut să vadă dacă eu sunt pregătit să devin femeie. Trebuie să mergi la endocrinolog, au fost foarte multe persoane care au făcut tranzitul acesta de la bărbat la femeie și după nu s-au acceptat, au intrat în depresii foarte puternice sau au ajuns la suicid. Nu mă simt puțin pregătit, pentru că nu mă simt", a mărturisit Conchita de România, la WOWnews.

Conchita de România [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Cât ar urma să plătească Conchita de România pentru intervenție

Conchita de românia lua în calcul să treacă prin intervențiile chirurgicale necesare pentru a se transforma în femeie. Aproximativ 20.000 de euro îl va costa pe celebrul hairstylist intervenția, însă nu este încă sigur de ceea ce trebuie să facă.

Citește și: Șoc în showbiz! L-a părăsit pe Conchita de România și s-a însurat cu... o femeie! Imagini bombă de la cununie EXCLUSIV

Dacă și-ar face această schimbare, Conchita de România nu ar mai putea să intre în Dubai și ar trebui să dea statul român în judecată pentru a-și schimba numele din buletin. În prezent, Dudu și iubitul arab urmează să se hotărască cum și unde își doresc să locuiască, tocmai ca mai apoi să vină și restul deciziilor.

"Operația de schimbare de sex costă cam în jur de 20.000 de euro. Recuperarea este foarte grea și mă ține puțin în loc pentru că nu aș mai putea să intru în Dubai.

Ar trebui să mă judec cu statul român și să îmi schimb numele în femeie pentru că Dubai este o țară musulmană, iar eu ca transexual îți dai seama că în buletin am nume de băiat și nu te lasă să intri și mă împiedică puțin și asta", a mai dezvăluit Conchita de România.

Ce spun părinții Concitei despre intervenție și alegerile vedetei

Deși sunt extrem de deschiși și sinceri unul cu celălalt, părinții Concitei nu știu detalii cu privire la relația pe care Dudu o are cu iubitul arab. Mai mult decât atât, aceștia sunt foarte apropiați și vorbesc zilnic, însă nu împărtășesc detalii din viața lor personală.

Citește și: Conchita de România scoate la lumină noi detalii despre bătaia din benzinărie! Cine sunt cei care au atacat-o și de ce: "Niște interlopi foarte cunoscuți"| EXCLUSIV

"Părinții mei sunt niște oameni foarte deschiși care m-au acceptat mereu așa cum sunt, doar că cu o anumită limită, adică niciodată nu ar accepta să merg cum sunt la voi, gen femeie. Dar în rest nu au nimic.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Noi avem o relație foarte bună, ne sunăm în fiecare zi, doar că nu discutăm despre viața mea personală", a mai precizat el.

Cum s-au cunoscut Conchita de România și iubitul Arab

După o despărțire de câteva luni, Conchita de România și iubitul arab s-au împăcat. Vedeta a recunoscut că a călcat strâmb, iar acesta ar fi fost, de fapt, motivul despărțirii. Cei doi au însă o poveste de dragoste fascinantă și plină de neprevăzut.

Vedeta și logodnicul s-au cunoscut în aeroport în Paris, în timp ce Dudu urma să plece spre România, iar iubitul arab avea ca destinație o altă țară. S-au văzut, a fost dragoste la prima vedere așa că și-au anulat zborurile și au decis să mai petreacă o săptămână împreună, la Paris.

"Ne-am cunoscut în aeroport în Paris. Eu plecam în România, el avea un alt zbor. A fost o dragoste la prima vedere, o atracție așa. Nu am mai zburat atunci nici unul nici altul, am rămas cu el o săptămână în Paris.

Apoi am venit în România cu el, după am plecat în Dubai, totul a devenit mediatizat. A fost mai greu pentru el, pentru că nu se poate expune și nu își poate afișa relația cu mine, fiind o persoană foarte cunoscută acolo și datorită religiei.

După am luat decizia să ne mutăm împreună. Ne-am mutat împreună, stăteam între Dubai și Londra. Am călcat și eu strâmb ca orice om și acesta da, a fost motivul despărțirii(...) Ne-am împăcat după 11 luni de zile", a mai precizat el.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!