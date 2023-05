Conchita de România, agresată de polițiștii din Spania. Tânăra e hotărâtă să acționeze pe cale legală: „M-au bătut spunând că sunt nebună, mi-au pus cătușile”

In articol:

Ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de vis în Spania, s-a transformat pentru Conchita de România într-un adevărat episod de groază. Tânăra a fost agresată fizic de autoritățile orașului spaniol Bilbao și este decisă să îi dea în judecată.

Conchita de România, atacată de oamenii legii din Spania

La o lună după ce a fost bătută de niște bărbați într-o benzinărie din București, Conchita a trecut din nou printr-un episod traumatizant. De această dată, însă, totul s-a petrecut în vacanța din Spania, iar protagoniștii au fost chiar oamenii legii, cei care ar fi trebuit să o apere pe tânără.

Conchita de România a precizat că totul a început de la o ceartă cu partenerul său de viață, iar prietena în casa căreia locuia a sunat la poliție și a declarat despre ea că ar fi încercat să îi fure din casă.

În momentul în care oamenii legii au ajuns la locuința persoanei în cauză, aceștia ar fi atacat-o pe Conchita cu pumnii, i-ar fi pus cătușele și ar fi lăsat-o să zacă pe asfalt în ploaie. Tânăra este hotărâtă să îi dea în judecată după chinurile pe care le-a înfruntat.

Citeste si: „De asta suntem în pom! Nimeni nu mai vorbește despre pământul în care ar trebui să stea copacii”. Dan Negru, mesaj tranșant în mediul online, după ce România a uitat de ziua în care a pierdut Basarabia- kanald.ro

Citeste si: ”Îl împachetăm și îl trimitem acasă”. Anunțul făcut de Prigojin- stirileprotv.ro

Citește și: Conchita de România scoate la lumină noi detalii despre bătaia din benzinărie! Cine sunt cei care au atacat-o și de ce: "Niște interlopi foarte cunoscuți"| EXCLUSIV

Citește și: Conchita de România a anulat nunta cu iubitul milionar! Vedeta a povestit în lacrimi tot ce s-a întâmplat: "Mi-am găsit alinarea în brațele unui puști de 21 de ani"| EXCLUSIV

”Eu sunt cu un băiat al cărui tată e un bărbat foarte influent, eu nu am știut că este fiul lui. Am mers cu el la Bilbao, aici în Spania. El s-a speriat foarte tare de ceea ce a văzut în fața ochilor, de obiceiul pe care l-am făcut. Noi ne-am despărțit, am ajuns noaptea trecută de la Ibiza și din Bilbao.

Citeste si: “Nu numai că m-au trădat, dar au distrus munca mea de o viață!” Gheorghe Turda a fost trădat chiar de prietenii săi- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare miercuri, 17 mai 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: Theodor Andrei, primele declarații despre prestația care i-a adus un val imens de critici- radioimpuls.ro

Noi am stat la o prietenă, iar ea a chemat poliția spunând că sunt nebună, că am furat lucruri din casă, iar oamenii legii m-au lovit, m-au bătut spunând că sunt nebună, mi-au pus cătușile. Vreau să dau și poliția din Bilbao în judecată.

Plângeam, m-au lăsat în ploaie în stradă, nu au vrut să mă lase să plec la aeroport. Am vânătăi și lovituri de picioare, m-au lovit cu picioarele, cu pumnii”, a spus Conchita de România pentru Spynews.ro.

Conchita de România, bătută de autoritățile spaniole [Sursa foto: Instagram]