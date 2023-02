Conchita de România este de negăsit! Prietenii și familia nu îi pot da de urmă de câteva zile: "Ultima noastră convorbire a fost marți"

In articol:

Un nou caz de dispariție în showbiz, după cel al lui Suhaib Meshah. Dudu, alias Conchita de România, este de negăsit de câteva zile. Familia și prietenii sunt în stare de șoc, mai ales că tânărul se mutase recent în Londra, departe de casă.

Citește și: Vestea venită acum despre actrița Cansu Dere! Protagonista serialului "Infidelul" nu mai dăduse niciun semn de viață după cutremurele din Turcia: "Date fiind circumstanțele"

Conchita de România nu a mai dat niciun semn de viață de câteva zile

Dudu, cunoscut ca și Conchita de România, nu a mai luat legătura cu familia lui de câteva zile, lucru care i-a făcut pe apropiați să intre în panică. Ultima oară a vorbit la telefon cu prietena lui, iar atunci, susține tânăra, se afla în Londra, unde s-a mutat în urmă cu trei săptămâni. Familia lui Dudu este cu atât mai îngrijorată, cu cât acesta obișnuia să îi sune în permanență și să îi țină la curent cu tot ceea ce se petrecea în viața lui: "Dudu este dispărut de marți seară, ultima noastră convorbire a fost marți după-masă, tocmai ce se întorsese de la cumpărături, era acasă, totul bine, ulterior nu a mai răspuns la niciun mesaj în condițiile în care el obișnuia să ne sune pe mine și pe sora mea în fiecare zi, a dispărut brusc, nici măcar pe rețele de socializare nu a mai postat ceva de atunci, am contactat părinții lui în speranța că o să aflu o veste despre el, aceștia fiind disperați, pentru că nici ei nu aveau nicio veste de marți despre el.

Citeste si: Larisa Drăgulescu iubește din nou, la câteva luni de la divorț. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut viața: "Ne-am cunoscut printr-un prieten comun"- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Citește și: „Nu plânge mamă c-am plecat” Gherhard a fost găsit decedat, după 2 luni de la dispariție! Nimeni nu a mai știut nimic de el după ce a plecat de la o petrecere

Ulterior am încercat să contactez prietenii lui, cunoștințe, nimeni nu știe nimic… Îngrijorător, având în vedere că părinții lui au spus că el nu a făcut niciodată așa ceva, păstrau legătura cu el în permanență.", a mărturisit prietena lui Dudu, pentru spynews.ro.

Citeste si: „Bine că am scăpat de săracul ăla!” Bia Khalifa îl amenință pe Fulgy de la Clejani, după ce și-au spus adio cu mare scandal!- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: "Felicitari pentru sarcina!" Nicola Peltz si Brooklyn Beckham asteapta primul copil? Cum s-a fotografiat actrita pe Instagram- radioimpuls.ro

Dudu, alias "Conchita de România" [Sursa foto: Instagram]

Vestea că Dudu nu a mai luat legătura cu nimeni, de câteva zile, i-a făcut pe apropiații acestuia să acționeze și să ceară ajutorul în mediul online, în speranța că vor primi informații despre el: "Astăzi am postat pe rețelele de socializare, atât eu cât și sora mea, în speranța că cineva știe ceva de el, măcar să știm că este ok, însă nu am avut nicio veste.", a mai spus prietena lui Dudu, pentru sursa menționată.