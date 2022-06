„Conchita de România”, invidiată de orice femeie. Ce spune Dudu despre rivalele ei: „Nu prea mă halesc” | EXCLUSIV

In articol:

Cel supranumit „hairstylist-ul vedetelor” se mândrește cu orientarea sa sexuală și cu stilul său extravagant, dar mai cu seamă se laudă că își trăiește viața fără să țină cont de criticile altora.

Dudu: „Eu, dacă pun 1.000 de femei în rând, și un bărbat în față, pun pariu că una nu reușește să-l cucerească cum îl dau eu peste cap!”

Dudu se simte veșnic invidiat de femei și susține că poate cuceri un bărbat așa cum nicio alta nu poate.

„Conchita de România” a fost fără inhibiții la „Detectorul de minciuni” și a trecut prin toate momentele care au transformat-o în apariția spectaculoasă din ziua de azi, și bune, și rele. Dudu ține enorm la modul în care apare în public, unul excentric și care trebuie musai să se bazeze pe cele mai fine ținute și accesorii. Stilul său n-a scăpat atenției femeilor din viața sa, care, în mod vădit sau nu, sunt invidioase pe felul ei de a fi.

„Eu sunt cam invidiată de femei, în general. Nu prea mă halesc. (…) Eu mă iubesc! Nu am așteptări ca oamenii să mă iubească sau să-mi spună femeile <<Wow! Ce superbă ești!>> Eu, dacă pun 1.000 de femei în rând, și un bărbat în față, pun pariu pe ce vrei tu că una nu reușește să-l cucerească cum îl dau eu peste cap!”, a mărturisit Dudu în emisiunea „Detectorul de minciuni”.

Dudu: „Singurul cu care aș vrea să trăiesc forever este Ion Țiriac!”

Viața n-a fost mereu numai lapte și miere pentru Dudu, care a trecut prin momente grele în relația cu părinții săi atunci când și-a recunoscut sexualitatea. Părinții n-au fost de acord, în primă fază, lucru care l-a împiedicat pe Dudu să exploreze relația cu singura femeie pentru care simțit ceva în adolescență.

„Mi-a plăcut o singură femeie în timpul liceului și avea o altă religie. Și mama mi-a zis <<Aaa, dar ce e cu asta?! E de altă religie?!>>, și atunci i-am zis <<A, nici asta nu-ți convine? Merg în continuare cu bărbați și la revedere!>>”, a preciat Dudu în „Detectorul de minciuni”.

Dudu nu ține secret faptul că are relații cu mai mulți bărbați bogați, cunoscuți, din România și chiar din afara țării, însă nu vrea să le dezvăluie identitatea, de teamă să nu le strice căsniciile de fațadă. Deși spune că niciun bărbat de care a fost interesată nu a refuzat-o vreodată, Dudu visează la o escapadă cu unul dintre cei mai influenți oameni din România.

„Nu! Păi are exploda televizorul și cred că mâine s-ar da foarte multe divorțuri. Chiar am și acum un iubit foarte celebru. Peste tot am! Sunt internațională! Sunt și mă declar șefa la bărbați și șefa banilor, că, dacă n-ai bani, nu te iau!(...) Stimate domn, îmi cer scuze că vă asociez imaginea cu mine, care am o anumită orientare sexuală! Singurul cu care aș vrea să trăiesc forever este Ion Țiriac!”, a mai spus Dudu.