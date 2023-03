Conchita de România, primul interviu pentru WOWbiz, după ce a fost dată dispărută! Dudu pune capăt speculațiilor și povestește ce i s-a întâmplat de fapt: "S-au interpretat fel și fel de vorbe" | EXCLUSIV

In articol:

Showbiz-ul a intrat în alertă atunci când s-a anunțat că Dudu, cunoscut ca și Conchita de România, a dispărut. Prietenii și familia l-au căutat și au dat veste în țară ca cine dă de urma lui, să anunțe de îndată.

Conchita de România, primele declarații după dispariție

WOWbiz a fost primul care a aflat că vedeta a fost găsită, iar acum a stat și de vorbă cu ea. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dudu.

Conchita de România a fost dată dispărută cu câteva zile în urmă, însă ulterior a fost găsită. WOWbiz a obținut primele informații despre vedetă și ce s-a întâmplat cu ea. Dudu ne-a oferit primele declarații despre cum se simte și ce a făcut în tot timpul în care nimeni nu mai știa nimic de existența lui.

"Am fost plecat într-o vacanță în Maldive cu iubitul meu. Am făcut un pariu să vadă cât pot să rezist să stau fără telefon. El nu este de acord cu social media, Instagram, Facebook, pentru că el se ferește foarte mult de familia lui în privința relației noastre. Așa că am luat decizia să văd cât pot sta fără Instragram și Facebook, fără să postez vreun mesaj, nimic. De acolo s-au interpretat fel și fel de vorbe că aș fi internat într-un spital și așa mai departe. Nu am fost internat în niciun spital. Sunt foarte bine, mai bine ca niciodată, sunt fericit, am parte de tot ce îmi doresc.", a declarat Dudu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Conchita de România, mesaj pentru cei care s-au îngrijorat de dispariția ei

Vedetei îi pare rău că și-a speriat fanii, însă și-a dus provocarea la bun sfârșit. Așteaptă cu nerăbdare ziua nunții și încearcă să se bucure cât poate de prezent. După tot tăvălugul dispariției, Dudu le-a transmis un mesaj celor care s-au îngrijorat pentru el.

"Aș dori tuturor haterilor, fanilor mei și celor care mă apreciază, să le dea Dumnezeu măcar un sfert din norocul pe care mi l-a dat mie și fericirea pe care eu o trăiesc alături de persoana cu care îmi împart viața zi de zi. Pe calea asta țin să le mulțumesc foarte mult tuturor oamenilor care mă susțin, pentru că am primit sute de mesaje de încurajare, dacă sunt bine, dacă am pățit ceva, dacă am nevoie de ceva, ceea ce pentru mine contează exagerat de mult. În concluzie, sunt bine, sunt foarte fericit, de abia aștept ziua nunții. Vă pup și vă iubesc și încercați să fiți mai buni. Știu că dispariția mea a fost puțin suspectă din cauză că eu sunt obsedat de rețelele astea de socializare, unde îmi pun viața ți tot ce fac, dar sunt foarte bine.", a mărturisit Dudu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

