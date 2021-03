Concurente Mireasa 2021 sezon 3! Lista completă a fetelor din noul sezon: imagini, meserie și vârstă

In articol:

Un nou sezon Mireasa a început, iar noile concurente sunt gata să facă pasul cel mare. S-au înscris la Mireasa 2021 sezon 3 cu gândul că vor pleca măritate și sunt încrezătoare că își vor găsi marea dragoste în emisiune. Iată cine sunt cele opt fete care au deschis noul sezon.

Concurente Mireasa 2021 sezon 3: Lista completă a fetelor

În prima ediție a noului sezon Mireasa 2021 au fost prezentați șase concurenți și opt concurente.

Iată numele complete ale concurentelor, dar și câteva detalii despre viața lor.

Costinela Manea, concurentă Mireasa 2021

Costinela Manea, din Focșani, are 31 de ani și spune că participarea în emisiune a venit ca o provocare.

"Sunt din Focșani, am 31 de ani și am lucrat ca operator bancar. Am simțit că trebuie să fiu aici.

Cei din familie au fost uimiți, nu se așteptau, însă mă susțin. Ei consideră că fiecare decizie pe care o iau este bună pentru mine. Este o provocare pentru mine, însă și o experiență frumoasă. Mă descurc și cu gătitul. Îmi plac lucrurile simple, mai ales cartofii prăjiți", a declarat Costinela Manea la Mireasa sezon 3.

Costinela Manea susține că își dorește copii și spune despre ea că e o fire hotărâtă.

Nu se gândește de două ori ce să facă, merge pe instinct. Tatăl copiilor ei ar trebui să fie inteligent, responsabil, serios, hotărât, să-i ofere liniștea de care are nevoie. Costinela mai spune că își dorește 2 copii.

Legat de aspectul fizic, aceasta spune că viitorul soț trebuie să fie înalt, brunet (ea are 1.72 înălțimea). Mai mult decât atât, el ar trebui să se modeleze după ea și să nu fie atras de celelalte femei.

Andreea Grădinaru de la Mireasa: "Mă bucur că sunt aici"

Andreea Grădinaru are 24 de ani și este din București. Concurenta de la Mireasa 2021 sezon 3 și-a dat demisia de la locul de muncă, acolo unde ocupa postul de secretară, pentru a participa la emisiune.

"A fost ceva spontan, mă bucur că sunt aici. Sunt secretară, sunt din București. Știu și să gătesc, dar nu tot.", a spus Andreea Grădinaru.

Andreea Grădinaru spune despre ea că este extrem de sinceră, nu-i plac oamenii superficiali și se declară o persoană foarte directă. Concurenta de la Mireasă pune asta pe seama zodiei, Andreea fiind Săgetător. Își dorește alături de ea un om lângă care să se poată odihni. Pentru ea iubirea înseamnă liniște. Fizic nu are tipare, însă și=ar dori ca partenerul ei să fie mai înalt.

Anamaria Lăpuștea, concurentă Mireasa 2021

"Mi-aș dori de la partener să fie înțelegător, inteligent, glumeț, dar serios atunci când trebuie.", a spus Anamaria Lăpuștea.

Anamaria Lăpuștea de la Mireasa 2021 se descrie drept o femeie devotată, serioasă, riguroasă, cu suflet de copil, sensibilă, impulsivă, fixistă. Cel mai tare o enervează minciuna și oamenii care se ascund după deget.

Mai mult decât atât, Anamaria Lăpuștea spune despre viitorul iubit/soț că trebuie să-l aibă pe vino-ncoace, să fie sincer, hotărât, să știe ce vrea de la viață, care să o completeze pe ea.

Adelina Luciana Iacob, concurentă în noul sezon Mireasa

Adelina Luciana Iacob are 23 de ani, este din Brăila, dar locuiește în București. Deși este încă studentă, aceasta este hotărâtă să-și întemeieze o familie și spune că visează la acest moment încă de mică.

"Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute", a spus Adelina Iacob la Mireasa 2021.

Adelina Luciana Iacob este studentă acum la Administrarea Afacerilor Internaționale. Concurenta de la Mireasa 2021 se descrie ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Adelina are o părere foarte bună despre ea, însă susție că se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare. Adelina Iacob de la Mireasa 2021 vrea un bărbat exact ca tatăl ei.

Alina Rusu de la Mireasa: "Nu vreau un bărbat cu coșuri"

Alina Rusu are 28 de ani și lucrează ca ofiice admin în Italia. Aceasta a renunțat la tot pentru a-și întemeia o familie.

"Am emoții foarte mari, dar sunt normale. Am 28 de ani și lucrez ca office admin în Italia, la o firmă din Anglia, însă lucrez de acasă. Din sezonul trecut mi-a plăcut de Alexandru.", a spus Alina Rusu la Mireasa 2021.

Alina susține că este o persoană activă și îi place să călătoarească, să joace tenis, să meargă la sală, la cinema, îi place înotul deși a început de curând, îi place să danseze, mai mult pe reggaeton și puțin bachata.

Concurenta de la Mireasa 2021 sezon 3 se descrie ca fiind sinceră, respectuoasă, inteligentă, o fată cu care omul ce vorbi cu ea. Alina Rusu își recunoaște și defectele și spune despre ea că e complicată, se supără repede și e geloasă uneori.

Alina susține că nu pune preț pe aspectul fizic, însă vrea de la partener să fie mai înalt decât ea, să fie între 1,75 și 1,80, brunet sau șaten, ideal ar fi cu ochi albaști, frumos la față, să nu aibă coșuri.

Maria Bogdan Roman, concurenta Mireasa 2021

Maria Bogdan Roman este asistentă într-un cabinet stomatologic, este din Maramureș și are 26 de ani. Concurenta Mireasa se consideră o femeie pretențioasă.

"Am 26 de ani și vin din Maramureș. Sunt asistentă la un cabinet stomatologic. O cunoștință mi-a spus despre emisiune și m-a întrebat dacă mi-aș dori să particip", a spus Maria Bogdan Roman la Mireasa 2021.

Maria Bogdan Roman se descrie ca fiind o femeie pretențioasă pentru că a trecut prin multe. Concurenta Mireasa spune că e sensibilă și nu-și dorește oameni toxici în preajma ei.

Maria Bogdan Roman spune că este pregătită să se căsătorească și să aibă copii.

Despre viitorul soț spune că i-ar plăcea să fie înalt, pentru că ea are 1.70 și e deranjant dacă bărbatul e mai mic la înălțime decât ea. Acesta ar trebui să fie îngrijit, îi plac mai mult bruneții, dar nu exclude nici șatenii.

Izabela Badaric, detectivul particular de la Mireasa 2021

Izabela Badaric e de profesie detectiv particular, are 26 de ani și este din Bacău.

"Am 26 de ani, din Bacău și sunt detectiv particular. Mi-am ales meseria asta dintr-o coincidență, într-un moment greu din viața mea, dar mi-a plăcut. Mă consider o femeie de casă, la locul ei, știu să gătesc. Vreau lângă mine un bărbat care să mă facă să mă simt acasă, să mă susțină. La emisiune m-a înscris cumnata mea, am crezut că e o glumă, dar am fost sunată și am venit. Mă bucur că am acceptat.", a spus Izabela Badaric de la Mireasa 2021.

Izabela Badaric spune despre ea că este o femeie independentă, empatică, competitivă, sufletistă și puternică, mai ales luptătoare, caldă.

Concurenta Mireasa își recunoaște și defectele și susține că: are impresia că toți oamenii sunt ca ea și a fost dezamăgită, puțin naivă, crede prea mult în oameni.

Izabela Badaric nu are un tipar fizic la bărbați, vrea ca soțul ei să fie un bun ascultător.

Deea de la Mireasa: "Vreau ce n-am avut până acum"

Deea Constantinescu are 32 de ani și este barista. Concurenta de la Mireasa vine din Sinaia și spune că și-ar dori de la emisiune să o ajute să găsească un bărbat cum nu a avut până acum.

"Am împlinit 32 de ani și sunt dn Sinaia. Sunt barista la o cafenea din Sinaia. Caut un bărbat care să fie cum nu am avut până acum. Mi-aș dori să fie: înțelegător, răbdător, calm, iubitor.", a spus Deea de la Mireasa.

Deea de la Mireasa se consideră un om foarte bun, nu e genul care să fie răutăciosă, e sociabilă. Spune despre ea că cel mai mare defect este că e prea bună. S-a uitat în urmă și a văzut că a avut de pierdut în trecut din cauza asta, mai ales cu bărbații.

Despre viitorul soț sau iubit, Deea spune că trebuie să fie respectuos, să fie implicat, să fie înțelegător, să aibă un job în care să câștige mai mult decât ea, fiinde de părere că soțul trebuie să fie stâlpul familie.