Concurente Mireasa, sezonul 4. Vezi cine sunt concurentele hotărâte să facă pasul cel mare FOTO

In articol:

Concurente

Concurente Mireasa, sezonul 4

Mireasa, sezonul 4. Vezi cine sunt cele nouă fete prezente în casa show-ului matrimonial Mireasa 2021.

În casa Mireasa, sezonul patru au intrat nouă fete, care sunt dornice să își găsească jumătatea și de ce nu, să să căsătorească în cadrul emisiunii Mireasa.

Show-ul matrimonail Mireasa, sezonul 4, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de Euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:45.

Alina Rusu

Alina Rusu este concurenta de la Mireasa, sezonul 4, care și-a încercat norocul și în sezonul anterior, însă dragostea nu i s-a arătat.

Totodată, Alina a mai participat la emisiunea ”Râmân cu tine”, dar și ”Roata norocului” de la Kanal D.

Alina Rusu[Sursa foto: Instagram]

Alina Rusu visează ca viitorul său iubit să fie înalt, brunet, cu ochii albaștri, cu un aspect fizic plăcut și fără coșuri.

În primele ediții ale emisiunii Mireasa, sezonul 4, băieții au aflat că Alina este virgină la 29 de ani, iar asta a stârnit râsul unora dintre ei.

Isidora Petrovic

Pe de altă parte, celorlalți li s-a părut incredibil că Alina s-a păstrat pură până la această vârstă.

Isidora Petrovic are 25 de ani, vine din Serbia, dar locuiește în Timișoara, acolo unde studiază la Facultatea de Business și Management.

Citeste si: Cine este Isidora Petrovic de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta: ”În dragoste pun mult preț pe fidelitate și pe comunicare”

Isidora Petrovic[Sursa foto: Instagram]

”Eu sunt Isidora, am 25 de ani, vin din Serbia, dar locuiesc în Timișoara și studiez business și management. În dragoste pun mult preț pe fidelitate și comunicare. Pasiunile mele sunt dansul și machiajul. Pentru mine, dragostea are culoarea exotică a unei portocale”, a spus Isidora în prezentarea sa.

Potrivit a1.ro, concurenta de la Mireasa, sezonul 4, a avut nevoie de terapie, după ce s-a despărțit de iubitul său.

Ana Maria Mariuța

Ana Maria Mariuța are 24 de ani și este din Vâlcea. Se descrie drept o persoană ambițioasă amuzantă și o fire veselă.

Citeste si: Cine este Ana Maria Mariuța de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta: ”Pun mult suflet în tot ceea ce fac”

Ana Maria Mariuța[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

”Eu sunt Maria, am 24 de ani, sunt laborantă și vin din Râmnicu Vâlcea. Sunt o fire veselă și îmi place să fiu înconjurată de oameni. Pun mult suflet în tot ceea ce fac, iar dacă o să mă îndrăgostesc, viața mea o să devină senină ca un albastru cer de vară”, a spus concurenta în prezentarea sa.

Concurenta de la Mireasa, sezonul 4, pune preț pe sinceritatea bărbatului de lângă ea, de aceea caută un iubit care să nu o mintă.

Raluca Fat

Raluca Fat are 23 de ani și este din Baia Mare. Concurenta a venit la Mireasa, sezonul 4, fiind hotărâtă să se căsătorească.

Cine e Raluca Fat de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta: ”Îmi doresc să mă căsătoresc”

Raluca Fat[Sursa foto: Instagram]

Raluca are nevoie de un bărbat cu sufletul mare, care să o ajute să treacă peste dezamăgirile din trecut.

”Mă numesc Raluca. am 23 de ani și sunt din Baia Mare. Sunt o fată sensibilă, calmă și înțelegătoare. Am suferit destul în dragoste, iar acum mi-aș dori o relație de lungă durată cu un băiat sufletist. Pentru mine, iubirea are culoarea roșie a pasiunii mistuitoare”, a spus Raluca în prezentarea sa.

Andrada Letcanu

Andrada Letcanu are 24 de ani și este din Curtea de Argeș. Din punct de vedere profesional, concurenta de la Mireasa, sezonul 4, a absolvit o școală de asistente medicale.

Andrada Letcanu[Sursa foto: Instagram]

”Eu sunt Andrada, am 24 de ani, vin din Curtea de Argeș și sunt asistentă medicală. Sunt o femeie ambițioasă și foarte atentă la detalii. Consider că iubirea este lumină și speranță, de aceea iubesc să îmi trăiesc viața în roz”, a spus concurenta în prezentarea sa.

Andrada a fost susținută de cea mai bună prietenă, dar și de familie, ca să vină la Mireasa, sezonul 4. La prima întâlnire cu mamele din casa Mireasa, concurenta a declarat că are nevoie de un bărbat cu multă răbdare pentru că poate fi dificilă, uneori.

Alexandra Adelina Tătucu

Alexandra Adelina Tătucu s-a născut pe 29 septembrie 1998 la Orșova. Concurentei de la Mireasa, sezonul 4, i se spune Alexandra, deși nu este numele său din buletin, fiindcă vrea să păstreze viu numele bunicului său, Alexandru, cu care a avut o relație specială, potrivit a1.ro.

Alexandra Adelina Tătucu[Sursa foto: Instagram]

”Numele meu e Adelina, am 23 de ani, sunt din Băile Herculane și sunt secretară. Sunt o fată independentă și responsabilă cu gândul mereu la viitor. Sunt pregătită să mă îndrăgostesc, iar dacă se va întâmpla asta îi voi colora alesului inimii mele viața în turcoaz”, a spus Adelina în prezentarea sa.

Concurenta de la Mireasa, sezonul 4, este pregătită de măritiș. Alexandra își dorește un partener sincer, ambițios și atent.

Ana Maria Punga

Ana Maria Punga are 26 de ani și este din București. Concurenta de la Mireasa, sezonul 4, lucrează ca asistent de vânzări.

Ana Maria Punga[Sursa foto: Instagram]

”Numele meu este Ana, am 26 de ani, locuiesc în București și sunt asistent vânzări. Mă consider o persoană carismatică și optimistă, îmi place moda, îmi plac bijuteriile și viața colorată cu verde pentru că verdele înseamnă speranță”, a spus concurenta în prezentarea sa.

Ana Maria Punga se simte pregătită să facă pasul cel mare, iar prietena sa cea mai bună și părinții au susținut-o în ceea ce privește participarea sa la Mireasa, sezonul 4.

Mihaela Constantin

Mihaela Constantin are 23 de ani și este din Călărași. Concurenta a venit la Mireasa, sezonul 4, ca să își întemeieze o familie.

Mihaela Constantin[Sursa foto: Instagram]

”Sunt Mihaela, am 23 de ani și sunt asistent social. Mă consider o persoană sufletistă, încrezătoare și de-mi întâlnesc dragostea o voi urma precum floarea soarelui privește mereu spre soare”, a spus concurenta în prezentarea sa.

Mihaela Constantin, concurenta de la Mireasa, sezonul 4, a studiat la Universitatea București și a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență socială. Momentan nu are un loc de muncă, dar a lucrat în București ca funcționar și a făcut voluntariat, potrivit a1.ro.

Anca Sânpetrean

Anca Sânpetrean s-a născut pe 20 aprilie 1994 la Tg Mureș. Când era mică, concurenta de la Mireasa, sezonul 4, visa să devină polițistă, precum sora sa.

Anca Sânpetrean[Sursa foto: Instagram]

”Mă numesc Anca, am 27 de ani, locuiesc în Târgu Mureș și sunt hairstylist. Sunt o familistă convinsă care nu a încetat să creadă că sinceritatea și încrederea trebuie să rămână albe la fel ca o rochie de mireasă”, a spus concurenta în prezentarea sa.

Anca Sânpetrean a fost căsătorită până în luna iunie a acestui an. Din punct de vedere profesional, Anca a urmat un liceu cu profil protecția mediului și o școală postliceală de asistente medicale.

Simona Gherghe, despre emisiunea Mireasa, sezonul 4

Simona Gherghe prezintă sezonul 4 din show-ul matrimonial Mireasa și este pregătită să întâlnească noii concurenți, dar și să descopere povești de iubire intense.

“După câteva săptămâni de vacanţă, în care m-am deconectat total şi m-am bucurat din plin de timpul petrecut în familie, vă pregătim o mare surpriză. Ne întoarcem cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii Mireasa. Sinceră să fiu, mi-e dor de orele petrecute în direct şi abia aştept să îi cunosc pe noii concurenţi, curajoşii care îndrăznesc să ne treacă pragul ca să-şi întâlnească marea iubire!”, a declarat Simona Gherghe pentru a1.ro.