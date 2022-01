Concurente Mireasa, sezonul 5. Vezi cine sunt concurentele din casa Mireasa 2022 FOTO

In articol:

Concurente Mireasa, sezonul 5. Vezi cine sunt cele opt fete prezente în casa show-ului matrimonial Mireasa 2022.

Concurente Mireasa, sezonul 5

În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt fete, care sunt dornice să își găsească jumătatea, dar și să se căsătorească la Mireasa 2022.

Show-ul matrimonial Mireasa, sezonul 5, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de Euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:30.

Alexandra Maria Ghioca

Alexandra Maria Ghioca, concurenta de la Mireasa, sezonul 5, are 22 de ani și a venit în casa Mireasa ca să își găsească sufletul pereche.

Alexandra Maria Ghioca [Sursa foto: Instagram]

Totodată, Alexandra a mărturisit că i-a plăcut extrem de mult de Alexandru de la Mireasa, sezonul 4.

”Am avut o singură relație în care m-am implicat foarte mult, dar el nu era pe aceeași lungime de undă cu mine. Lucrând și de acasă nu am avut posibilitatea să interactionez cu altcineva și am considerat o modalitate bună. Mi-a plăcut foarte mult de Alex din ultimul sezon”, a declarat concurenta.

Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, a locuit 13 ani în Italia. Alexandra a venit la MIreasa, în căutarea unui bărbat romantic, amuzant și sociabil.

Alina Hajdeu

Alina Hajdeu provine din Chișinău, însă locuiește de mai mulți ani în București.

Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, a studiat în Capitală, la ASE.

Alina Hajdeu [Sursa foto: Instagram]

Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, a avut o relație de 5 ani, care s-a încheiat cu un divorț, la doar șase luni de la căsătorie.

Alina își dorește un bărbat frumos, înalt, care să nu locuiască cu părinții și care să îi ofere tandrețe și afecțiune. Concurentei de la Mireasa 2022 nu îi plac bărbații scunzi, slabi și care vorbesc mult.

Giovana Ciorba

Giovana Ciorbă are 21 de ani și vine din Timișoara. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, crede în dragoste la prima vedere: ”De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa ca mi-am propus sa nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult in dragoste la prima vedere”, a povestit concurenta.

Giovana Ciorba [Sursa foto: Instagram]

Giovana își dorește să găsească la Mireasa 2022 un băiat serios și respectuos: ”Să fim cei mai buni prieteni, sa putem sa ne spunem orice. Fizic nu ma intereseaza, nu mă uit la asta. Mulți mi-au zis de multe ori ce-i cu urâtul asta, dar nu m-a interesat niciodată. Ca, uite! Și dacă-i frumos și te bate, ce contează frumusețea?! Oricum e trecătoare”, a declarat concurenta, potrivit a1.ro.

Grigor Lucica

Grigor Lucica sau Lucy, s-a născut pe 22 octombrie 1996, în Sighetu Marmației, însă a studiat la facultate în Cluj Napoca.

Grigor Lucica [Sursa foto: Instagram]

Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, nu a avut nici o relație serioasă. Cea mai lungă relație a sa a durat patru luni, acesta fiind înșelată de către iubitul său cu fosta iubită a acestuia.

Lucy se consideră o femeie puternică, sinceră, directă și independentă și se așteaptă ca viitorul său partener să fie matur, independent și amuzant.

Sabrina Larisa Imbrea

Sabrina Larisa Imbrea s-a născut pe 22 octombrie 1995 la Iași. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, a studiat Asistență Socială la la Facultatea de Filosofie și Studii Politice din Iași.

Sabrina Larisa Imbrea [Sursa foto: a1]

Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, își dorește un bărbat matur, care să știe ce vrea de la viață: ” Vreau un bărbat care să nu fie prea gelos, matur, trecut prin relațiile ale adolescentine, să știe ce vrea, să fie sătul de copilărit, să-i inspire încredere, statornic, pe picioarele lui, să nu stea cu părinții.

Să fie deschis la minte, amuzant, să nu judece. Fizic nu amn pretenții, dar să fie saten sau brunet, să fie mai înalt decât mine, dinți frumoși”, a declarat concurenta.

Inimioara Mariana Joian

Inimioara Mariana Joian s-a născut pe 7 iulie 1995 și vine din Focșani. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, mai are doi frați, cu care se înțelege foarte bine.

Inimioara Mariana Joian [Sursa foto: Facebook]

Concurenta de la Mireasa 2022 se consideră o persoană timidă, cu credință, căreia nu îi place să se implice în conflicte. Totodată, Inimioarei îi plac copiii, dorindu-și o familie numeroasă și unită.

Inimioara își dorește un bărbat pentru tot restul vieții. De preferabil, alesul său ar trebui să fie brunet și cu ochii căprui. Însă cel mai important, bărbatul trebuie să credincios, sensibil, tandru, loial și înțelegător.

Nora Bodo

Nora Bodo are 29 de ani și vine din Târgu Mureș, unde locuiește alături de părinții și de sora sa. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, a tudiat la seral, la Liceul Economic din Târgu Mureș.

Nora Bodo [Sursa foto: Instagram]

Nora s-a căsătorit la 20 de ani, însă a divorțat 3 ani mai târziu. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, spune că principalul motiv pentru care a divorțat a fost neînțelegerea. Fostul său soț era lăutar și era mai tot timpul plecat, mai ales noaptea.

Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, a mai avut și alte relații, care nu au funcționat. Nora nu stă într-o relație în care nu se simte fericită.

Andreea Catrina

Andreea Catrina are 24 de ani și este din Târgu Jiu. Concurenta de la Mireasa, sezonul 4, nu are un job și locuiește cu părinții.

Andreea Catrina [Sursa foto: Instagram]

”M-am înscris la emisiune ca să-mi gasesc jumătatea și mă gândesc că acolo e ceva diferit. Am început să mă și maturizez, probabil, și deja am tot mai multe pretenții. Nu am fost dezamăgită niciodată, dar nu mi s-a părut nimeni suficient de bun pentru mine”, a declarat Andreea.

Andreea este singură de un an și jumătate, ultima sa relație a durat doar o lună: ”Cu fluturi în stomac, eram copil, nu mă maturizasem, credeam că o sa fie prima și ultima relație, dar n-a fost să fie. Ne-am cunoscut în liceu, știau părinții de noi, dar eu am mers la facultate și ne-am despărțit. El era mai mic cu un an ca mine”, a mai spus concurenta.

Mireasa, sezonul 4 [Sursa foto: Instagram]

Cine sunt Ela și Petrică, câștigătorii de la Mireasa, sezonul 4

Mihaela Constantin are 23 de ani și este din Călărași. Câștigătoarea de la Mireasa, sezonul 4, a venit în casa Mireasa ca să își întemeieze o familie, iar visul i s-a împlinit, chiar dacă a întâmpinat ceva dificultăți cu soacra.

Mihaela Constantin, câștigătoarea de la Mireasa, sezonul 4, a studiat la Universitatea București și a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență socială. Momentan nu are un loc de muncă, dar a lucrat în București ca funcționar și a făcut voluntariat, potrivit a1.ro.

Petrică Ioan Nemeș, soțul Elei, are 25 de ani și este originar din comuna Călinești, județul Maramureș, însă locuiește în Baia Mare. Câștigătorul de la Mireasa, sezonul 4, cântă la strana la biserică, dar și la evenimente private, fiind priceput și la cântatul cu vioara.

Petrică Ioan Nemeș a studiat la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, potrivit profilului său de pe rețelele de socializare. Deși a absolvit cursuri la o facultate cu profil tehnic, câștigătorul de la Mireasa, sezonul 4, visează să devină preot.

