Concurenți America Express 2023. 9 echipe sunt gata să participle la cea mai mare aventură a vieții lor! 18 concurenți vor porni pe Drumul Aurului, în sezonul cinci Asia Express 2023! Iată cine sunt echipele ce vor participa la America Express!

Cine sunt concurenții de la America Express 2023

America Express 2022. Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei, Mihaela sunt concurenții gata să pornească în aventura America Express 2023 și să își testeze limitele la cel mai tare reality show din România!

America Express 2023. 9 echipe sunt gata să-și întreacă limitele în sezonul cinci Asia Express 2023 și să străbată o rută de peste 7000 de kilometri ce trece prin Mexic, Guatemala și Columbia.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru

Iată ce echipe participă în sezonul cinci la Asia Express 2023!

Cătălin Scărlătescu: “Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. Doina spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!”

Concurenți America Express [Sursa foto: Facebook America Express România]

Cătălin Bordea și Nelu Cortea

Cătălin Bordea și Nelu Cortea: „Este ieșirea mea oficială din zona de confort. Prea fac duș, prea dorm la mine acasă când vreau eu, prea mănânc când îmi e foame, gata, e nevoie de o provocare:)) Sincer, abia aștept sa ajung, abia aștept sa îl distrug psihic pe Cortea in vederea întăririi relației noastre de frați și mai ales vreau sa ii demonstrez soției mele cât de bărbat sunt. Asta pana plâng prima oară.”

Jean Gavril și Dinu

Jean Gavril și Dinu: “Am ales să vedem ce și cât putem, să testăm legătura dintre noi și să ne bucurăm de aventură. În timp ce mă uitam la sezoanele trecute mă gândeam tot timpul cât este de tare, dar nu mi-aș fi imaginat că o să ajung și eu. E cel mai tare show din țara asta! Sunt foarte recunoscator pentru ca fac parte din aceasta cursa care este foarte dificila si care ne va pune la incercare absolut toate simturile, fizicul si mai ales nervii fiecaruia!

Ma bucur ca se întampla alaturi de fratele meu Dinu, de care sunt foarte apropiat si sunt sigur ca vom trai o experienta pe care nu o vom uita niciodata! Imi doresc foarte mult sa ajungem pana la sfarsitul cursei, sunt niste țări prin care nu am mai fost niciodata si chiar ne dorim sa cunoastem cat mai multe din aceasta experienta unică!”

Bie Adam și Mihaela Adam

Bie Adam și Mihaela Adam: “Pentru noi America Express înseamnă depășirea tuturor limitărilor cu care ne-am obișnuit până acum. Nu avem așteptări. Vrem să lăsăm lucrurile sa fie cum vor ele să fie. Tot ce e important pentru noi e să nu uităm să ne distrăm“

Puya și Melinda

Puya și Melinda: “Pentru noi America Express înseamnă să vedem America Latină așa cum niciun turist nu are cum să o vadă, să trăim o experiență completă. Pentru mine mai înseamnă și să dau burta jos”.

Bruja și Pufeh

Bruja și Pufeh: “Pentru noi, participarea la America Express înseamnă depășirea limitelor noastre, iesirea din zona de confort și atingerea unui nou nivel de performanță, superior celui cu care ne-am obișnuit până acum pe partea mentală, fizică mai ales:)) și emoțională. Pe de altă parte, dorința de a cunoaște noi culturi, traditii si obiceiuri, oameni și poveștile de viață ale acestora ne-au împins sa acceptam provocarea America Express”.

Andre la America Express 2023

Andreea Antonescu și Andreea Bălan: “Am crescut si am trecut prin multe împreună. Această experiență unică, America Express, cu siguranță ne va uni și mai mult ca prietene și ca trupă.”

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla: “Aceasta experienta este un game changer. In mod firesc, dupa America Express viata nu o sa mai fie la fel. Credem ca este un adevarat detox, o rupere se tot ce am trait pana acum, rau sau bun”.

Diana Bulimar și Larisa Iordache

Diana Bulimar și Larisa Iordache: “Venind din sportul de performanta, aceasta aventura numita “America Express “ va fi o noua provocare pentru noi. Speram doar ca nu pe o barna de 10cm, pentru ca pe aceea am castigat-o deja. Suntem entuziasmate si recunoscatoare pentru aceasta experienta, dar cred ca ne va solicita la maxim. Avem emotii pentru ca nu stim ce surprize ne asteapta dar cred ca vom trece cu brio de fiecare proba in parte si ca vom ajungem cat mai departe in competitie asa cum am facut in gimnastica. Experienta asta vine cu sperante noi prin care ne asteptam sa trecem cu bine si sa ne descoperim pe noi insene intr-un alt mediu de competitie”.

Sursă: a1.ro