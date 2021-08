Concurenţi Asia Express 2021! Cine sunt vedetele care vor participa în sezonul 4 al emisiunii FOTO UPDATE

In articol:

Concurenţi Asia Express 2021! Nouă echipe de vedete vor participa la Asia Express, sezonul 4. Acestea sunt pregătite să facă faţă celor mai dure provocări întâmpinate pe "Drumul Împăraţilor".

Concurenţi Asia Express 2021!

Fanii reality show-ului Asia Express au motive de bucurie! Asia Express, sezonul 4, va avea premiera pe 18 septembrie 2021, de la 20:00, urmând ca show-ul să fie difuzat și pe 19, 20, 21 și 22 septembrie în prima săptămână.

Marea premieră a sezonului 4 Asia Express poate fi urmărită sâmbătă și duminică, 18 și 19 septembrie, de la 20:00 și luni, marți și miercuri, 20,21 și 22 septembrie, de la 20:30.

Asia Express sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Asia Express sezonul 4 nu s-a mai filmat anul trecut din cauza pandemiei provocate de coronavirus. Însă anul acesta, concurenţii vor merge pe „Drumul Împăraţilor” în următoarele ţări: Turcia, Israel, Georgia şi Azerbaidjan.

Asia Express 2021 se va difuza din 18 SEPTEMBRIE, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Concurenţi Asia Express 2021! Connect-R și Shift

Connect-R și Shift vor forma o pereche care se luptă pentru marele premiu. Cei doi sunt buni prieteni și chiar au avut colaborări. Ei au și o piesă împreună: "Piele albă, piele neagră".

Concurenţi Asia Express 2021! Connect-R și Shift[Sursa foto: Instagram]

"ÎNCEPE!!! Asia Expresss baaaby! Fac echipă cu fratele Connect-R. Am emoții și sunt cel mai fericit! Am nevoie de toată susținerea și dragostea voastră!", a scris Shift pe Instagram.

Concurenţi Asia Express 2021! Lidia Buble și sora ei, Estera

Lidia Buble se numără printre vedetele care vor participa la Asia Express 2021. Cântăreaţa va porni pe "Drumul Împăraţilor" alături de una dintre surorile ei, Estera Buble.

Lidia Buble va participa la Asia Express 2021 alături de sora ei

Concurenţi Asia Express 2021! Lidia Buble și sora ei, Estera[Sursa foto: Instagram]

“O viață am așteptat o astfel de oportunitate... să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)... am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Concurenţi Asia Express 2021! Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza

Pentru familia Natanticu, Asia Express înseamnă “aventura vieții, depășirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din ţară:))) pentru că nu am mai călătorit de când a început pandemia. Ne va pune la încercare răbdarea și anduranta. Ne-am propus să trăim pas cu pas această experienţă unică în stilul caracteristic Natanticilor, adică cu umor”, au povestit soții Natanticu pentru a1.ro

Concurenţi Asia Express 2021! Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza[Sursa foto: Instagram]

Cosmin Natanticu și Eliza Georgescu s-au căsătorit în 2018, iar nașii lor sunt Mihai Bobonete și soția sa. Eliza, soția lui Cosmin Natanticu a participat la X Factor în 2016 și pe scenă a povestit cum a fost cerută în căsătorie de actor.

"Viitorul meu soţ a avut o propunere extrem de năstrușnică. M-a cerut de soţie pe o plajă, în Grecia. Şi-a propus să mă enerveze foarte tare. Şi cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă şi, în prima fază, am refuzat, după care, ce să fac?!, a trebut să îl iau", a povestit Eliza la X Factor.

Concurenţi Asia Express 2021! Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța

Adriana Trandafir este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Ea are doi copii care și-au ales meserii diferite și departe de lumina reflectoarelor. Fiica sa, Maria Speranța, este studentă la Haga, la Relații Internaționale, specializare Marketing.

Concurenţi Asia Express 2021! Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța[Sursa foto: Instagram]

“Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaintâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite. O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercitiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere. Asia Express, noi suntem pregătite, tu?, a declarat Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir.

Concurenţi Asia Express 2021! Mihai și Elwira Petre

Cei doi soți au acceptat provocarea de a pleca în experiența Asia Express și sunt curioși să vadă cum se vor descurca.

Mihai Petre și Elwira Petre, vor participa la Asia Expres 2021: "Marea mea ieșire din zona de confort se întâmplă anul acesta la Asia Expres"

Concurenţi Asia Express 2021! Mihai și Elwira Petre[Sursa foto: Instagram]

Soția lui Mihai Petre a declarat că atunci când au primit propunerea de a participa la Asia Expres nu au fost convinși că vor pleca.

“Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!”, a povestit Elwira Petre.

Concurenţi Asia Express 2021! Alexandra Ungureanu și mama ei

Alexandra Ungureanu va face echipă cu mama ei în noul sezon Asia Express! Câștigătoarea ”Bravo, ai stil! Celebrities” este cea care a făcut anunțul mult așteptat!

Concurenţi Asia Express 2021! Alexandra Ungureanu și mama ei[Sursa foto: Instagram]

“Asia Express e un proiect tv fabulos şi o competiţie care m-a ţinut cu sufletul la gură de la primul sezon. Mi-am închipuit de multe ori cum ar fi sa particip, iar acum, cu câteva zile înainte de plecare, încă mi se pare că visez că se întâmplă! Am ales să fac echipă cu omul către care alerg întotdeauna prima dată să-i povestesc tot ce trăiesc, pe plan artistic sau personal- mama. De data asta, nu va fi nevoie să-i povestesc, pentru că va fi alături de mine, cu iubire şi incredere, în mijlocul aventurii, şi sper să fie cea mai tare experienta a noastră împreună!”, a mărturisit Alexandra Ungureanu.

Concurenţi Asia Express 2021! Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

Celebra Patrizia Paglieri va participa la Asia Express 2021 alături de fiul său, Francy. Chef-ul va porni în aventura vieţii sale pe "Drumul Împăraţilor".

Concurenţi Asia Express 2021! Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

“Pentru noi doi, această expeeriență este un vis împlinit și ne bucurăm enorm să trăim toate astea împreună!”, au povestit Patrizia și Francy.

Concurenţi Asia Express 2021! Cuza și Emi de la Noaptea Târziu

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu vor participa la Asia Express 2021. Simpaticii artişti se simt pregătiţi să facă faţă provocărilor de pe "Drumul Împăraţilor".

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu vor participa la Asia Express 2021! Cuza: Un moment pe care l-am aşteptat de când..."

Concurenţi Asia Express 2021! Cuza și Emi de la Noaptea Târziu[Sursa foto: Instagram]

“Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am. Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea; sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă. Am decis să mergem în Asia ca să îmi testez prietenia cu Emi. Dacă ne înţelegem şi acolo, o să îl cer de prietenul meu cel mai bun!!🤣Sper să stăm cât mai mult în concurs”, a declarat Cuza pentru a1.ro.

Concurenţi Asia Express 2021! Lorelei și Zarug

Celebrul model plus-size, Lorelei Bratu, va pleca în aventura vieţii sale alături de designerul botoşănean, Mihai Dan Zarug.

Lorelei şi Zarug vor participa la Asia Express 2021! Prima reacţie a manechinului: "Mă aştept să fie cu hohote de râs..."

Concurenţi Asia Express 2021! Lorelei și Zarug[Sursa foto: Instagram]

“În general, iau viata cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant “da” la o vacanţă prelungită pe banii altora. 😊 Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie. Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. 😊 De vis va fi!”, a declarat Lorelei.

Gina Pistol, sfaturi prețioase pentru Irina Fodor, cea care o înlocuiește la „Asia Express”. Iată ce a sfătuit-o să-și pună în bagaj: „Îmi e teamă”

Asia Express sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Cine va prezenta Asia Express 2021?

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian. Irina Fodor va coordona concurenţii plecaţi pe "Drumul Împăraţilor", Oase le va face cunoştinţă cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile şi jocurile din competiţie, iar Marius Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbeşte despre istoricul locurilor în care se desfăşoară concursul, despre ineditul fiecărei ţări.

Irina Fodor: "Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuţite” va urma atât de repede un alt proiect.(...) Contextul în care se desfăşoară anul acesta competiţia este unic, aşa că provocările vor fi şi ele pe măsură."

Marius Damian: "Ma simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie Povestitor şi asta ma face sa astept prima impresie... de poveste."

Oase: "Sunt foarte foarte emoţionat că după un an foarte greu pentru mine am şansă să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit şi sunt fericit că echipa de producţie a avut încredere în mine, iar acum pot spune din nou că Asia Express continuă. Sezonul ăsta ajung împărat!”.