Concurenți MasterChef România 2022. Vezi care sunt concurenții care au prins un loc în echipe FOTO

Concurenți MasterChef România 2022. Vezi care sunt concurenții care au prins un loc în cele două echipe, albastră și roșie.

Concurenți MasterChef România 2022

Concurenții de la MasterChef România 2022 au fost împărțiți în două echipe, roșie și albastră. Cele două echipe sunt jurizate de trei dintre cei mai renumiți chefi din România: Foa, Joseph Hadad și Radu Dumitrescu.

MasterChef România este un concurs destinat tuturor amatorilor în arta gătitului. Primul sezon al emisiunii a debutat pe data de 20 martie 2012.

Cele șapte sezoane ale show-ului culinar, MasterChef România, au fost câștigate de: Petru Buiucă, Aida Parascan, Jesica Zamfir, Ciprian Ogarcă, Andrei Voica,Robert Petrescu și Alina Gologan. Rămâne de văzut care din cei 20 de concurenți rămași în concurs va câștiga MasterChef România, sezonul 8.

Nicolle Scripcar

Nicoleta Scripcar a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt Marilyn Monroe de România care a sucit capul demnitarilor. Pot să spun că, de când s-a terminat competiția, viața mi s-a schimbat complet: mi-am găsit iubit, m-am mutat împreună și curând vrem un copilaș. Nu e nici demnitar, nu e nici vedetă. E un simplu inginer”, a spus concurenta, potrivit protv.ro.

Gabriela Dima

La rândul său, Gabriela Dima a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Principalul hobby este, evident, gătitul. Când intru în bucătărie, nu mă mai gândesc la altceva, aproape că nu mai există altceva în jurul meu. Îmi place să fac dreptate ingredientelor, cum zice Chef Foa.

Haideți să vă spun și de cealaltă pasiune, de care oamenii știu deja: aceea pentru vinuri. Îmi plac vinurile foarte mult, să știu despre ele, din ce soiuri de struguri sunt făcute, de unde provin, și să le beau, evident.

Visul meu este să am o fermă mare. Îmi place și știu să cultiv pentru consum propriu, evident, nu în mod industrial, orice cultivă și bunica în grădină (cartofi, roșii, fasole, vinete, castraveți, porumb, de toate)”, a povestit Gabriela.

Adrian Neagoe

Totodată, Adrian Neagoe a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Am 32 de ani, tânăr tătic: am doi băieți în vârstă de 4 ani și jumătate, respectiv 2 ani și jumătate, cu care gătesc împreună aproape în fiecare zi. Ambiția este cuvântul care mă caracterizează cel mai mult. Sunt genul de persoană căreia îi place să facă mereu câte ceva. Ador tot ce ține de sport, în special mountain bike-ul.

Îmi place să îmi testez limitele în orice domeniu, să descopăr lucruri, gusturi și arome noi și sunt o persoană care pune suflet în orice face, pentru ca totul sa iasă perfect”, a spus Adi.

Eduard Acsente

Eduard Acsente a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”În momentul în care s-a ivit oportunitatea participării la un astfel de concurs-emisiune, am zis „de ce nu?”, pentru că mi-aș fi putut testa abilitățile de bucătar. Așa cum sabiei îi trebuie piatră de ascuțit și minții îi trebuie multe cărți, așa și bucătăriei îi trebuie multă practică”, a declarat Eduard.

Alin Marinică

Alin Marinică a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

„Pus pe șotii, optimist, pe „fun” și blocat la mantinelă pentru următorii 10 ani. Cei patru copii nu se cresc așa ușor, mai ales că sunt două perechi de gemeni”, a povestit Alin pentru sursa citată anterior.

Andrei Klabacs

Andrei Klabacs a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt un pachet de emoții, all-inclusive, pot duce orice stare la extrem. Sunt foarte ambițios și dacă îmi propun ceva, nu mă las până nu îl obțin. Deși sunt mai mereu plecat, îmi place să țin legătura cu părinții mei și mă sprijină moral exact cât este nevoie, 24 din 7. Sunt mereu atras de diferite locuri din lume, deoarece mie nu mi-a permis situația să vizitez mare lucru”, a spus Andrei.

Alex Lenghel

Alex Lenghel a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”De la un omnivor înrăit la vegan împătimit. Am luptat cu viața încă de la naștere și probabil asta mă motivează, îmi dă ambiția și curajul să vreau să iau tot ce este mai bun de la viața asta.

Sunt pasionat de fitness, de sănătate, îmi place să călătoresc și, odată cu stilul de viață vegan, gătitul a devenit una dintre pasiunile mele. Îmi doresc să motivez cât mai mulți oameni să trăiască mai sănătos, să iubească viața și să trăim în armonie cu tot ce ne oferă universul”, a povestit Alex.

Delia Florea

Delia Florea a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

„O copilărie plină de nevoi, care m-a împins să lucrez de mică. Fiind foarte dibace, am lucrat în câteva tipografii și am luat certificarea de Legator.

Sunt pasionată de terapia alternativă, mai ales de uleiuri esențiale și am câteva certificări pe partea de terapie. Îmi place să creez lucruri noi și să mă joc cu focul”, a spus Delia Florea.

Constantin Neagu

Constantin Neagu a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt un om puternic, corect, motivat și plin de speranță. Povestea mea de viață nu este una tocmai frumoasă, așa că prefer să nu comentez. Îmi place foarte mult să gătesc, să ascult muzică și să îmi petrec timpul liber cu familia”, a declarat Constantin.

Nicoleta Aneni

Nicoleta Aneni a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt o persoană deschisă la tot ce e nou, comunicativă, ambițioasă, determinată, pasionată de muzică, bucătărie, înot și călătorii. Sunt foarte norocoasă, în general. Dacă îmi propun ceva și nu iese din prima, ceea ce se întâmplă foarte rar, nu mă las până nu reușesc”, a spus Nicoleta.

Ramona Dumitrescu

Ramona Dumitrescu a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt dintr-un oraș mic- Târgu-Jiu- și de abia am așteptat să devin majoră pentru a scăpa de plictisul de acolo. La 19 ani m-am mutat în Paris pentru a studia sociologia. Cât timp am stat acolo, am lucrat ca dădacă și în construcții, pentru a-mi permite chiria.

Radioul este dragostea vieții mele, iar asta se datorează probabil faptului ca am iubit mereu muzica și dansul. Îmi place tot ce e nou, așa că aștept cu nerăbdare să primesc noi provocări, pentru că așa pot să dezvolt noi hobby-uri!”, a povestit Ramona.

Daliana Filimon

Daliana Filimon a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Informatica și matematica, pentru mine, mereu au fost subiecte ușoare, urmând ulterior cursurile facultății de Automatică și Calculatoare din UPB. Acolo am descoperit pe deplin și voluntariatul, iubind să ajut la dezvoltarea colegilor mei studenți prin evenimente și competiții organizate de ONG-ul în care activam (shout-out pentru BEST București!).

Voluntariatul mi-a deschis și apetitul pentru călătorit, iar călătoritul mi-a permis să încerc gusturi noi pe care am încercat mereu să le reproduc acasă, în propria-mi bucătărie. Așadar, am început să organizez cine tematice prietenilor mei cu felurite specificuri: într-o seară descopeream gastronomia franceză cu o supă de ceapă, ratatouille si chateaubriand, iar în alta „vizitam” Japonia printr-un ramen pregătit timp de 3 zile”, a povestit Daliana.

Oana Ioniță

Oana Ioniță a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Am 3 surori și un frate. Am crescut la bunica din partea mamei până la 10 ani. În clasa a 5-a m-am mutat obligatoriu la ai mei, în București. A fost sfârșitul universului meu de copil.

Pentru mine, familia a fost motivația și forța de a merge înainte, orice s-ar întâmpla. Sunt pasionată de actorie, psihologie și sport. Îmi plac câinii, pisicile și oamenii”, a spus Oana.

Giacomo Rotman

Giacomo a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt un tânăr pasionat de gătit, care iubește să încerce ceva nou, care dorește să fie un exemplu pentru generația lui și să arate că se poate, chiar și la o vârstă fragedă”, a spus Gioacomo.

Ionuț Oancea

Ionuț Oancea a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

„Cred că sunt o persoană foarte optimistă și cu multă energie pozitivă. Îmi place să zâmbesc mult, mult de tot, să văd partea bună și faină Joc rugby de 9 ani la clubul de rugby din Amsterdam, unde și gătesc de câte ori am ocazia. lucrurilor”, a povestit Ionuț.

Adrian Popița

Adrian Popiță a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

Adrian Popiță de la MasterChef România 2022 este dansator, coregraf, antrenor de fitness și instructor de yoga.

Maria Stănciuc

Maria Stănciuc a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Atipică, aș spune despre mine. Când alții au știut de timpuriu ceea ce sunt și ceea ce își doresc să facă, eu încă mă descopăr. Dar bucătăria a fost dintotdeauna acolo, doar că nu am știut de ce.

Mi-am descoperit pasiunea pentru scris într-o garsonieră din primul an de studenție, în singurătate, și de atunci am tot scris. Acolo am și început să gătesc zilnic, pentru că, față de alți studenți, eu nu primeam pachete de la Galați”, a spus Maria.

Stelios Voina

Stelian Voina a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Dacă ar fi să vorbesc despre mine, mi-ar trebui încă o viață. Sunt o persoană cu multă încredere de sine, cu credință în Dumnezeu, cu spirit de lider. Îmi place libertatea, iubesc oamenii și animalele, sunt pasionat de case și motoare, dansez, cânt și mă distrez în mare parte din timpul meu. Sunt un om cu o energie puternică, dată de Dumnezeu cu un anumit scop, de a ajuta oamenii”, a povestit Stelian.

Daniela Nicorescu

Daniela Nicorescu a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind una dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sunt o persoană foarte exigentă cu mine, în primul rând, dar și cu cei din jur. De multe ori, mi se spune că acest lucru este un defect. Tind mereu spre perfecțiune și sufăr foarte tare când nu este totul așa cum aș vrea eu”, se descrie Daniela.

Marco Genna

Marco a prins un loc în echipe la MasterChef România 2022, fiind unul dintre cei douăzeci de concurenți demni de MasterChef, sezonul 8.

”Sicilian 100%, de meserie sunt ospătar și bartender, ceea ce am și studiat. După studii, m-am plimbat prin toată Europa: Londra, Amsterdam, Berlin etc. Am avut ocazia să învăț mentalități noi, ingrediente, experiențe.

Până acum 4 ani, când am decis să deschid un restaurant împreună cu doi prieteni. Din păcate, a venit pandemia de Covid și am fost nevoiți să închidem, dar, din fericire, în acest restaurant am întâlnit-o pe soția mea, mama fiului meu, și de aici a început viața mea în România”, a povestit Marco.

