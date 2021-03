Concurenți Mireasa 2021, sezon 3. Lista completă a noului sezon: nume, vârsta și meserie

In articol:

Simona Gherghe a deschis noul sezon Mireasa 2021 și le-a făcut o prezentare specială noilor concurenți, dar și mamelor din sezonul cu numărul 3.

Concurenții noului sezon Mireasa 2021 sezon 3: nume, vârsta și meserie

În prima ediție a noului sezon Mireasa 2021 au fost prezentați șase concurenți. Aceștia au venit împreună cu mamele sau alte rude, în funcție de posibilități. Excepție face Gp Blaze a cărui mamă se află în Nigeria și nu are cum să participe la show-ul matrimonial alături de fiul ei.

Marian Pavel, concurent Mireasa

Marian Pavel Mireasa. Își dorește o soție frumoasă și corpolentă

Marian Pavel are 26 de ani și este din Baia Mare, Maramureș, acesta spune despre el că e îndrăzneț, îi place să ajute la nevoie și e sufletist.

La o fată se uită prima oară la trăsături, să fie frumoasă și "corpolentă". Marian de la Mireasă este pregătit să se căsătorească cu o fată care să fie înțelegătoare.

Marian își dorește acest lucru din pricina meseriei lui care implică multe deplasări, fane, dar vrea să fie o femeie deșteaptă.

Marian de la Mireasa este artist și profesor de muzică, de vioară, iar acesta se trage dintr-o familie de muzicieni. Marian Pavel spune că nu are idoli, dar are un exemplu pe care vrea să-l urmeze: Vasilcă Ceterașu. Mai mult decât atât, Marian e și prietenul cu marele artist, despre care spune că a ajuns departe.

Marian Pavel, concurent Mireasa

"De când sunt mic am crescut cu muzică în casă. Și meseria mea e de profesor de vioară, care e sufletul meu. De mic copil, mama m-a învățat să fiu elegant, să am o anumită prestanță. Atunci când urci pe o scenă trebuie să fii mereu aranjat, parfumat. Aveam 4-5 ani când mergeam cu mama mea la spectacole. Iubirea la Maramureș e din tot sufletul. Trebuie să ducă femeia câtă iubire are bărbatul. Sunt destul de răsfățat, fiind singur la părinți. Viitoarea mea soție, eu fiind atașat de mama mea, vreau să aibă grijă de mine. Să simt că cineva are grijă de mine și mă răsfață.", a povestit Marian Pavel de la Mireasa.

Mama lui Marian Pavel, concurent Mireasa

"De mic l-am văzut că are ritmul în el. Foarte, foarte mult mă ocup de el, chiar zicea mama mea: vai, Mariana, tu toată ziua ești cu copilul asta. O să plâng după el când pleacă. Mereu fug de la muncă să-l pregătesc de cântare.", a spus mama lui Marian de la Mireasa.

Marian Pavel, concurent Mireasa

Marian speră să-și găsească o viitoare soție la Mireasa, mai ales pentru că, spune el, ar cam fi momentul. Potrivit tradiției, la el în zonă, la vârsta asta e deja bătrân, trebuia să fie însurat. Marian Pavel de le Mireasa spune ca are totul: casă, mașină, doar mireasa îi lipsește. Marian Pavel a intrat în sezonul 3 Mireasa alături de mătușa Malvina, deoarece mama sa este ocupată și nu poate fi alături de el.

Alin Georgescu, concurent Mireasa 2021

Alin Georgescu Mireasa, 24 de ani, București

Alin Georgescu are 24 de ani și este din București. Concurentul este personal trainer și a venit în show-ul matrimonial împreuna cu mama sa, Daniela. "Sunt Georgescu Alin, am 24 de ani, sunt personal trainer în București și îmi place să antrenez lumea.", și-a început Alin de la Mireasa povestea.

Alin vine în competiție cu mama lui, Daniela, de care a stat departe ani buni, aceasta fiind plecată la muncă în străinătate.

"Sunt Georgescu Daniela, am 49 de ani, sunt din București și sunt casnică", a declarat Daniela, mama lui Alin Georgescu de la Mireasa. "Când aveam 12 ani a plecat în Italia pentru a ne asigura un trai mai bun", a adăugat Alin de la Mireasă.

Alin Georgescu, concurent Mireasa 2021, alături de mama sa, Daniela

"Mi-a fost cam greu. Avea 12 ani, plângea, pângeam și eu", a adăugat Daniela, mama lui Alin.

"Relația mea cu mama este una foarte buna. Râdem, glumim împreună." a mai povestit Alin Georgescu de la Mireasa.

Alin de la Mireasa se consideră un familist convins și spune că îi are ca model pe părinții săi. Despre relația pe care o are cu mama sa, Alin spune că este perfectă, deși mărturisește că nu prea i-a povestit despre iubitele pe care le-a avut.

Alin Georgescu, concurent Mireasa 2021, alături de mama sa, Daniela

Alin Georgescu și-a dorit să participe la emisiune pentru că vrea să-și întemeieze o familie cu fata potrivită și susține că vrea să aibă doi copii: "Nu mai mult, nu mai puțin, e cifra ideală, ar crește împreună."

Ionuț Urziceanu, concurent Mireasa sezon 3

Ionuț Urziceanu, concurent Mireasa sezon 3

Ionuț Urziceanu are 29 de ani și este din București, concurentul vine la Mireasa hotărât să se însoare. Ionuț este șofer profesionist și îi place să lucreze cu oamenii.

"Numele meu este Urziceanu Ionuț, am 29 de ani, iar ocupația mea e de șofer profesionist.", s-a prezentat Ionuț Urziceanu, noul concurent Mireasa.

Ionuț Urziceanu, concurent Mireasa sezon 3

"Consider că sunt pregătit să mă căsătoresc, însă trebuie să-mi găsesc persoana potrivită. Cel mai mare vis al meu e să-mi fac o familie.", a adăugat Ionuț Urziceanu de la Mireasa.

"Mama e cea mai importantă persoană din viața mea", a mai spus Ionuț de la Mireasa.

Ionuț se descrie ca pe un bărbat cu prea cu mult bun simț, o persoană cu suflet bun, sincer. Când e jignit, reacționează și plătește cu aceeași monedă.

Viitoare iubită/soție trebuie să fie o fată frumoasă mai înaltă pentru că fostele lui au fost mai scunde. El are 1.85. Partenera lui trebuie să aibă peste peste 1.60. Acesata trebuie să mai fie sinceră, iubitoare. Nu-i plac persoanele reci, el e mai pupăcios din fire. A intrat în casă alături de mama sa, Victoria.

Ionuț Urziceanu, concurent Mireasa sezon 3, alături de mama Victoria

"Am venit să-l susțin pentru că e băiatul meu, vreau să-și facă o familie. L-am crescut singută de la 2 ani. Nu mi-am refăcut viața timp de 40 de ani, pentru el.", a spus Victoria, mama lui Ionuț de la Miresa. Aceasta își dorește pentru fiul său: "Inteligentă, frumoasă și fidelă, restul vin de la sine."

"Vreau o femeie plină de viață, cu simțul umorului și fidelă, așa cum zice și mama", a adăugat Ionuț de la Mireasa.

Gp Blaze, vlogger și muzician, a venit la Mireasa sezon 3

Gp Blaze, vlogger și muzician, a venit la Mireasa sezon 3

Pe numele real Godspower Morris Okpata, Blaze s-a născut pe 2 februarie 1995 în Nigeria. Acesta mai are cinci surori și doi frați. Din cauza neajunsurilor și din dorința de a face ceva cu viața lui, în anul 2015, Blaze a ajuns în România, împreună cu alți aproape 300 de tineri de culoare. Aceștia au plecat din Nigeria cu bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța.

Gp Blaze își dorește să devină actor, acesta fiind și motivul pentru care a creat „Un negru în România- serial de comedie” pe Youtube. Concurentul de la Mireasa susține că este pasionat de bucătărie, îi place să gătească și spune că îi place foarte mult mămăliga, e singurul preparat tradițional românesc pe care-l mănâncă. Atunci când e foarte supărat se retrage, nu vorbește cu nimeni.

Mama lui Gp Blaze, concurent la Mireasa 2021

Blaze spune despre el că îi plac femeile frumoase, nu mai înalte decât el, îi plac minionele, cu suflet bun, nu-i plac fetele încrezute. Blaze a intrat singur în competiție, însă mama sa i-a trimis un mesaj emoționant de susținere, chiar din Nigeria.

"Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor. Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am ănceput să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe Youtube sau social media.", și-a început povestea Blaze, concurentul de la Mireasa sezon 3.

"Tatăl meu lucrează la Universitate, iar mama mea nu muncește. Am cinci surori și doi frați. Mâncam la 2-3 zile. A fost foarte greu. Când îi ceream tatălui meu bani, îmi zicea că nu are. Am decis să vin la studii în România și să mă folosesc de talentul meu de pe Youtube", a mai spus Blaze de la Mireasa sezon 3.

Gp Blaze, vlogger și muzician, a venit la Mireasa sezon 3

Gp Blaze nu prea a avut noroc în dragoste. Vloggerul suferă după despărțirea de o româncă alături de care a stat doi ani.

"Am avut o relație de doi ani cu o româncă, a fost foarte ok, a fost foarte frumos. Nu a mers, ne-am despărțit în octombrie după 2 ani, ea s-a despărțit, nu eu. A fost alegerea ei. Am suferit. Când am fost cu ea nu am făcut vlog. Ea a fost geloasă, am fost și eu. Când nu ești gelos nu iubești. Nu cred că există femeia perfectă. Am nevoie de o femeie inteligentă, frumoasă, puternică, atât. Vreau să studiez, să nu mă grăbesc. Pas cu pas.", a mai povestit Blaze de la Mireasa.

Gp Blaze de la Mireasa, alături de Tzanca Uraganu, John Albert și Roxana Buzoiu

Blaze a devenit viral pe TikTok la scurt timp după despărțirea dureroasă prin care a trecut. Nigerianul a avut succes încă de la primele postări și a decis să continue cu acest domeniu, mai ales că era pasionat de actorie, social media și tot ce ține de acest domeniu.

"Am început cu TikTok unde am fost viral, foarte viral știu asta.", a adăugat Blaze.

Pe lângă TikTok, Blaze are și un canal de Youtube unde postează diverse clipuri legate de experiențele din România. Ba mai mult decât atât, Gp Blaze are și un serial pe nume "Un negru în România".

Blaze este pasionat și de muzică, acesta cântă rap și are câteva colaborări muzicale cu mai mulți cantăreți din România, acolo unde cântă partea de rap. Ce mai recentă colaborare este cu Tzancă Uraganu și John Albert, la piesa "Ai intrat în viața mea ca într-un cazino".

Mai mult decât atât, Blaze face pe Youtube, în mod constant, reacții la melodiile din trendingul românesc.

Liviu Olteanu, concurent Mireasa

Ionuț Liviu Olteanu, concurent Mireasa

Ionuț Liviu Olteanu are 33 de ani și este din Giurgiu și a venit în competiția Mireasa alături de mama sa, Maria.

"Mă numesc Ionuț Liviu Olteanu, am 33 de ani, sunt din Giurgiu. Am avut o relație foarte apropiata cu bunica, ea mi-a insuflat despre Dumnezeu. În cartierul în care am copilărit eu era Seminarul Teologic, am cunoscut băieți de acolo, îmi plăcea cum erau ei. Pentru a deveni preot trebuie să fiu căsătorit", a spus Liviu Olteanu la Mireasa.

"Cea mai mare dorință a mea a fost să am un băiat și Dumnezeu mi-a ascultat această dorință. Oamenii vor vedea cât de special ești. Nora ideală ar trebui să fie o fată bună, cuminte, frumoasă și blândă.", a declatat mama lui Liviu, Maria.

Liviu Olteani, concurent Mireasa, alături de mama sa, Maria

"Mama cânta încă de mic, m-am îndrăgostit și eu de muzică și am început să cânt. Am decis să fac din această pasiune un job.", a spus Liviu de la Mireasa.

Ionuț Liviu Olteanu e foarte convins că e momentul să se căsătorească pentru că e un mare familist. Vrea mult să-și întemeieze o familie, de aceea vrea în emisiune. Viitoarea soție trebuie să fie credincioasă, să îl susțină, să-l înțeleagă. La o fată se uită să aibă acel ceva care să-i placă lui, nu caută un tipar anume.

"N-am un tipar de femeie, însă trebuie să aibă un acel ceva să mă atragă. Trebuie să fie credincioasă, înțelegătoare, nu foarte geloasă.", a spus Liviu Olteanu de la Mireasa.

Valentin Andrieș, actorul de la Mireasa

Valentin Andrieș, actorul de la Mireasa

Valentin Andrieș este actor și vlogger, are 31 de ani și vine din București. Acesta participă în emisiune alături de mătușa sa, Florența.

"Mă numesc Valentin și am 31 de ani, sunt din București, ca meserie sunt licențiat în actorie, mai sunt și vlogger și sunt în echipa națională de cățărări. Iubesc să dansez. Filmul meu preferat este «Parfum de femeie». Dragostea îmi umple toată ființa. Cea mai mare relație a mea a fost cu o actriță. La noi a durat 3 ani. La o femeie îmi place să fie feminină și să-și arate trăsăturile. Vin în casă cu mătușa, mama este asistent medical și nu poate veni cu mine", a spus Valentin Andrieș.

Valentin Andrieș, actorul de la Mireasa, alături de mătusa Florența

Lui Valentin îi place să călătorească și spune că a ajuns cel mai departe în SUA. Mai mult decât atât, acesta susține că, dacă nu era pandemia, acum era în ASIA.