CONCURENȚI Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Vezi cine sunt cele 12 vedete din jungla dominicană FOTO

In articol:

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Vezi cine sunt vedetele care participă la reality show-ul prezentat de Adela Popescu și Cabral.

Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022

Un nou sezon al emisiunii "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" urmează să fie lansat în această toamnă pe micile ecrane. Producătorii emisiunii au anunțat care sunt cele 12 vedete care participă în acest sezon al reality show-ului: Cornel Palade, Paul Diaconescu, Giani Kiriță, Alex Bogdan, Răzvan Botezatu, Mara Bănică, Anisia Gafton, Tania Popa, Rux și Opulență, Bia Khalifa, Lidia Buble și Cristian Mitrea.

Vedetele care se aventurează vreme de 2 luni în jungla dominicană la" Sunt celebru, scoate-mă de aici!", au șansa de a se lupta pentru titlul de rege sau regina junglei. În timpul emisiunii, aceștia nu au acces la internet, telefon, hrană din belșug sau un acoperiș deasupra capului.

Vedetele de la ” Sunt celebru, scoate-mă de aici!" vor fi nevoite să supraviețuiască printre animale, insecte și alte mistere ale junglei.

Citeste si: Cine este Anisia Gafton de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. Comedianta de succes se iubește cu un coleg de breaslă

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! [Sursa foto: Facebook]

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Cornel Palade

Cornel Palade este un actor român, în vârstă de 70 de ani. Acesta s-a născut la Moinești în Bacău. Mai bine de 20 de ani, Cornel Palade a format un cuplu umoristic alături de Romică Țociu.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Cornel Palade [Sursa foto: Instagram]

Deși are o vârstă înaintată, Cornel Palade, concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022, se menține în formă, face sport și deține o motocicletă.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Paul Diaconescu

Paul Diaconescu este actor, are 33 de ani și este născut la data 10 februarie 1989. Tânărul actor a avut norocul să joace alături de Stela Popescu, de Maia Morgenstern, dar și de Oana Pellea, marile actrițe ale țării.

Citeste si: Cine este Tania Popa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. Actrița a fost încercată de viață de nenumărate ori

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Paul Diaconescu [Sursa foto: Instagram]

Paul Diaconescu este implicat într-o mulțime de proiecte artistice, dar și de televiziune. În trecut, celebrul actor a participat la Ferma vedetelor.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Giani Kiriță

Giani Kiriță, concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022, are 45 de ani și este un fost jucător de fotbal din România. Sportivul este cunoscut pentru activitatea sa de la Dinamo București, echipă pentru care a jucat între 1997 și 2003, fiind și căpitanul acesteia.

Citeste si: Dorian Popa nu a avut cu ce să plătească nota de plata. La ce gest a recurs artistul, într-un restaurant celebru din Paris: „Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața mea”

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Giani Kirita [Sursa foto: Instagram]

Concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022 a debutat în Divizia A pe 19 aprilie 1997, într-un meci Dinamo București- Universitatea Cluj 3-0. A jucat patru meciuri pentru echipa națională, primul fiind cel cu Polonia din 16 august 2000

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Alex Bogdan

Alex Bogdan, concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022, este actorul pe care toată lumea îl cunoaşte din show-ul de divertisment "Mondenii", dar şi din numeroasele reclame, care apar în prezent la TV.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Alex Bogdan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este Sorin Georgian Olariu, salvamarul care şi-a pierdut viaţa încercând să salveze un om din apele învolburate ale Mării Negre- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alex Bogdan este născut pe 24 ianuarie 1986 la Târgu Ocna și a urmat cursurile Universitații Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti.

În perioada 2009-2014, Alex Bogdan a jucat în serialul de parodie Mondenii, unde a intrat în pielea personajelor mondene din România.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Răzvan Botezatu

Răzvan Gabriel Botezatu, concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022, s-a născut pe 18 aprilie 1990, la Constanța și este de profesie prezentator tv.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Razvan Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Botezatu a studiat la Facultatea de Litere din cadrul Universitătii „Ovidius” din Constanţa, Specializarea Jurnalism, în timpul căreia s-a angajat la un post de televiziune local din Constanţa.

Concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022 a prezentat o mulțime de emisiuni TV și s-a implicat într-o mulțime de campanii umanitare.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Mara Bănică

Mara Bănică se numără printre cele mai cunoscute nume din industria jurnalismului și a televiziunii. A fost corespondent de război pe fronturile din Irak, Afghanistan, Kosovo și a acoperit atentatele din Spania, subiecte precum eliberarea Fâșiei Gaza sau atentatele de la Londra.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Mara Banica [Sursa foto: Instagram]

Mara are 46 de ani, este într-o relație discretă și are un băiețel în vârstă de 11 ani, pe nume Dima și o fetiță de doar câteva luni, pe nume Donca Maria

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Anisia Gafton

Anisia Gafton are 34 de ani și este originară din Iași. Aceasta se numără printre cele mai îndrăgite comediante și actrițe din România, reușind să atragă simpatia tuturor prin felul ei de a fi. Anisia Gafton a avut apariții atât la TV, cât și în mediul online. Astfel blondina a participat la emisiunea „Românii au Talent”, unde a câștigat un premiu de originalitate.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Anisia Gafton [Sursa foto: Instagram]

Totodată, Anisia a prezentat show-ul „Vorbește Lumea” și a fost coprezentatoare a emisiunii „Xtra Night Show”. Comedianta de succes nu a știut de la început ce vrea să facă cu viața sa, însă un lucru era cert, voia să facă parte din lumea artistică.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Tania Popa

Tania Popa are 49 de ani și este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta s-a recăsătorit pentru a treia oară, după doar o săptămână de relație, cu un basarabean și are o familie minunată. Cuplul are un băiețel, iar Tania mai are o fată de 22 de ani dintr-o altă căsnicie.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Tania Popa [Sursa foto: Instagram]

Tania Popa, actrița română desăvârșită, este de loc din Republica Moldova și a venit în București la vârsta de 17 ani, la studii. Însă, înainte de a deveni faimoasă, în copilărie, Tania Popa a fost încercată de viață de două ori. Aceasta a suferit două accidente, primul la nouă luni, iar al doilea la vârsta de 3 ani, care i-au afectat sistemul nervos.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Rux și Opulență

Rux și Opulență, pe numele său real Roxana Erdei, s-a născut în Satu-Mare, într-o familie cu încă doi frați. Copilăria a fost o perioadă foarte grea pentru Rux, deoarece și-a pierdut tatăl într-un accident, moment care a concis cu o traumă serioasă dezvoltată după și gândurile întunecate, pe care a reușit să le treacă după o lungă perioadă.

Citeste si: Adela Popescu și Cabral, primele probleme apărute în Dominicană! Cu ce se confruntă cei doi: "Nu-i dorești asta nici unui dușman!"

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Rux si Opulenta [Sursa foto: Instagram]

Vedeta a fost studenta Facultății de Limbi Moderne și Aplicate, în perioada 2005-2010, în cadrul Universității București. După absolvirea facultății cu brio, Rux și Opulența a fost scenarist, regizor și actor, lăsând cu gura căscată fanii din perioada respectivă cu persoane jele pe care le crea și schițele pe care le gândea.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Bia Khalifa

Bia Khalifa a intrat în atenția publicului ca și “fosta” lui Dani Mocanu, încă de dinainte să împlinească vârsta majoratului. Bia și-a făcut loc în lumea showbiz-ului după ce a povestit despre relația sa cu celebrul cântăreț de manele pe care a trăit-o la doar 15 ani jumătate.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Bia Khalifa [Sursa foto: Instagram]

Pe numele său real Bianca Niculai, tânăra a reușit să depășească drama trăită alături de Dani Mocanu, continuându-și parcursul în showbiz. Bia Khalifa a devenit și mai cunoscută după participarea sa la show-ul iUmor.

Deși are doar opt clase, conturile Biei Khalifa sunt mai pline decât ale multor români. Blondina reușește să producă venituri generoase, profitând de corpul său care cucerește sute de bărbați.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Lidia Buble

Lidia Buble este o cântăreață în vârstă de 29 de ani, foarte apreciată și populară din România, care a cunoscut celebritatea la puțin timp de la apariția serioasă în spațiul public. Femeia provine dintr-o familie numeroasă, având nu mai puțin de 10 frați, iar de aceea este o persoană cu un suflet cald și generos.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Religia cântăreței i-a format o bună parte din personalitatea ei, având o relație extrem de apropiată cu Divinitatea, cât și cu părinții ei. La îndrumarea tatălui său, Lidia Buble a avut primul contact cu muzica încă de la o vârstă fragedă, când a cântat în corul bisericii din orașul natal, Deva.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Cristian Mitrea

Cristian Mitrea, concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022, este un fost luptător de MMA, care în 2012 a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu Brazilian, din Brazilia.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Cristian Mitrea [Sursa foto: Instagram]

Luptătorul în vârstă de 40 de ani, Cristi Mitrea, este o prezență constantă în lumina reflectoarelor, implicându-se în diferite proiecte de televiziune.

Cine prezintă Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!" va fi prezentată de Adela Popescu și Cabral, care și-au făcut bagajele și au pornit la drum în Republica Dominicană, timp de două luni.

”Experiența Sunt celebru, scoate-mă de aici nu este doar pentru cei care intră în concurs, ci și pentru mine. Mă bucur că pot face asta cu Cabral, alături de care am prezentat prima emisiune LIVE din viața mea, în urmă cu… nici nu mai contează câți ani. Îi admir pe cei care vor intra în acest reality show pentru curajul de a-și depăși propria condiție.

Nu este ușor nici măcar să iei decizia asta, dar să fii acolo, în junglă, departe de tot și toate, având curajul să stai față în față cu necunoscutul. Abia aștept să văd care sunt concurenții, la ce provocări vor fi supuși și cum vor depăși fiecare zi din jungla „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, a spus Adela Popescu.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! [Sursa foto: Facebook]

Când începe Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!" se află în faza de filmări. Momentan, producătorii emisiunii nu au anunțat data la care va debuta emisiunea pe micile ecrane, însă se așteaptă ca aceasta să fie difuzată la TV din toamna acestui an.

Primul sezon al emisiunii" Sunt celebru, scoate-mă de aici!" a fost câștigat de către "Regele Junglei", Cătălin Moroșanu. Finala a fost jucată în trei concurenți: Cătălin Moroșanu, Ruby și Dorian Popa.

„Simțeam că-mi intră în gât, că mă, mănâncă la gât, boss. Primii au fost ok, a treia găleată m-a sufocat. Cred că era cu pământ. La a patra găleată am intrat în panică, mi-au intrat în nas, se plimbau peste tot. Sunt o forță a naturii. În primele 10 secunde am zis că-mi bag picioarele-n el de concurs. Dar, după proba asta, a intrat adrenalina în mine şi mă simt bine. Imbatabil", a povestit Cătălin Moroșanu despre ultima probă a finalei.